Топ-4 вредные привычки, которые мешают похудеть: как с ними бороться

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Эксперт рассказала, что стоит на пути к красивой фигуре

Казалось бы безобидные повседневные привычки не могут помешать сбросить лишние кило, поэтому на них часто не обращают внимания и не придают значения. Между тем, стрелка весов способна упорно не двигаться с места, пока мы не пересмотрим привычные ритуалы, которые прочно укоренились в жизнь. О том, какие стереотипы становятся препятствиями на пути к красивой фигуре рассказала в Instagram диетолог Альбина Комиссарова.

Эксперт перечислила, привычки, от которых нужно отказаться или заменить на более здоровые альтернативы. Так, она назвала топ-4 ошибки тех, кто хочет похудеть.

Заставлять себя завтракать

Вот вы живете 20/30/50 лет и никогда не завтракаете. Или очень мало. Но однажды вы решаете - пора худеть! А интернет говорит нам: хочешь быть стройным - завтрак нельзя пропускать. Что в итоге? Мы к своему привычному рациону добавляем еще и завтрак, насильно, без чувства голода, не имея возможности отследить насыщение. Худеем ли мы? Конечно, нет! Вывод: никогда не заставляйте себя есть.

Исключать целые группы продуктов, потому что:

глютен и лактоза это вредно (не вредно);

супер модный генетический тест показал у вас непереносимость 50 продуктов, а вы и не знали до этого;

хлеб, картошка, сладкое - это зло.

Исключая целые группы продуктов, мы похудеем. За счет ограничения калорий. Но это ненадолго, ровно до тех пор, пока вы не вернетесь к привычному питанию. И это лишает нас самого важного - разнообразия.

Отрабатывать еду на тренировках

Запомните, еда идет отдельно, а спорт - отдельно. Вы должны быть физически активны, потому что это полезно для здоровья, а не потому, что вы контролируете так вес. Сложно, понимаю, но помните, 80% успеха определяет питание. Ешьте десерт немного и потому что хотите и вкусно, а не оправдываясь завтрашней тренировкой.

Акцентировать внимание на суперфудах

Как бы не было "полезно" кокосовое масло, сироп топинамбура, боулы и комбучи, все это содержит калории. И если сливочного масла почему-то боятся, то кокосовое кладут по 2 столовые ложки в кофе. Читайте этикетку!

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