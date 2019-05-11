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Як не поправитися у відпустці: поради дієтолога

Lite » Їжа 11.05.2019 - 12:56
Як не поправитися у відпустці: поради дієтолога
Ілюстративне фото (instagram.com/natali_makienko)

Якщо боїтеся, що "олл інклюзів" відіб'ється на вашій фігурі - прислухайтеся до цих рекомендацій

Ось і настало довгоочікуване тепло, а разом з ним прийшла пора відпусток. Якщо ви переживаєте, що за час відпочинку щедрий шведський стіл негативно відіб'ється на вашій фігурі і ви наберете зайві кілограми - прислухайтеся до порад дієтолога Наталії Макієнко. На своїй сторінці в Instagram вона розповіла, як харчується у відпустці і при цьому не поправляється.

За словами експерта, вона особливо не змінює свої харчові звички навіть на курорті.

"Моє харчування дійсно не відрізняється вдома/у відпустці - їм все, що хочеться. Велика робота над своїми звичками і усвідомлене харчування, збудоване не за 1 день. Знаю, що прийти до цього самостійно складно, тому хочу дати вам найважливіші правила і "перші кроки", які допоможуть Вам провести відпустку без наслідків, як би не спокушав вас шикарний шведський стіл", - зазначила Наталя.

Як не поправитися у відпустці: поради дієтолога

Ілюстративне фото (instagram.com/natali_makienko)

Отже, важливі правила харчування на відпочинку:

Харчування по голоду

Можна все, але тільки коли Ви хочете їсти. Морозиво/великий десерт через півгодини після піци? Сумніваюся, що Ви правда хочете. Давайте хоча б через 2 години?

Більше води

На кожен алкогольний напій беріть додаткові склянку води (профілактика зневоднення та допомога організму у підтриманні кислотно-лужного балансу). "Не влазить" стільки води? Ну алкоголь же якось влазить. Не хочеться стільки води - скорочуйте алкоголь.

Як не поправитися у відпустці: поради дієтолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Ситний сніданок - не раніше 09.00. Вечеря - не пізніше 21.00. Цілком реально встигнути.

Один вид білка в один прийом їжі

Боляче дивитися на тарілки, де сир, баранчик, риба та ікра разом...

Їжте смачно і стільки, скільки хочеться

Ніяких заборон. Але дотримуючись 1 і 4 правил.

"Перекус у мене зазвичай один - шоколад, халва, фрукти, кава", - підсумувала дієтолог.

Як не поправитися у відпустці: поради дієтолога

Ілюстративне фото (instagram.com/natali_makienko)

Нагадаємо, дієтолог Світлана Нікітчук розкрила секрети, як багато їсти і не поправлятися.

До речі, дієтолог Олена Кален розвіяла поширені міфи про схуднення.

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