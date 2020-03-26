Топ-20 продуктів, які продовжать молодість: корисний список нутриціолога

Експерт озвучила список кращих продуктів для квітучого вигляду
Як можна довше залишатися здоровою, молодою і привабливою – чи не це мрія кожної жінки? Пружна шкіра без зморшок, красиві локони і мінімізація ознак старіння – це не тільки якісні, правильно підібрані засоби по догляду, але і правильне меню. Нутриціолог Ганна Нікольська, яка раніше перерахувала продукти-помічники в боротьбі з тягою до солодощів, назвала в Instagram топ-20 жіночих продуктів, здатних зберегти квітучий вигляд.
Це продукти, що стимулюють синтез колагену і запобігають його розпад, що містять корисні жири, омега-3, цинк, сірку, вітамін С і антиоксиданти.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Два в одному: топ-3 доступних продукту для здоров'я та схуднення від дієтолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Вживаючи ці продукти, ви довше збережете свою красу, молодість. Тільки цільні прості і доступні в будь-якому регіоні рослинні продукти підходять в пост і будуть максимально корисними для здоров'я та крітучого вигляду!
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