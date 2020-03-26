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Топ-20 продуктів, які продовжать молодість: корисний список нутриціолога

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Експерт озвучила список кращих продуктів для квітучого вигляду

Як можна довше залишатися здоровою, молодою і привабливою – чи не це мрія кожної жінки? Пружна шкіра без зморшок, красиві локони і мінімізація ознак старіння – це не тільки якісні, правильно підібрані засоби по догляду, але і правильне меню. Нутриціолог Ганна Нікольська, яка раніше перерахувала продукти-помічники в боротьбі з тягою до солодощів, назвала в Instagram топ-20 жіночих продуктів, здатних зберегти квітучий вигляд.

Це продукти, що стимулюють синтез колагену і запобігають його розпад, що містять корисні жири, омега-3, цинк, сірку, вітамін С і антиоксиданти.

  • Водорості (вакаме, морська капуста, норі)
  • Томати (робіть невелику термообробку)
  • Червоний перець
  • Морква
  • Цитрусові (не розрізайте металевим ножем)

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Волоські горіхи
  • Мигдаль

Два в одному: топ-3 доступних продукту для здоров'я та схуднення від дієтолога

  • Авокадо (їжте стиглий, збризкуйте соком лимона)
  • Насіння льону/чіа (перемалывайте в кавомолці)
  • Насіння гарбуза
  • Оливки (відмінний сорт каламата)
  • Нут
  • Зелена сочевиця

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Селера (робіть сік, можна з блендером)
  • Базилік
  • Ожина/малина
  • Журавлина (морс не заливаємо окропом)
  • Чорна смородина
  • Часник (запікайте)
  • Червоний лук.

Вживаючи ці продукти, ви довше збережете свою красу, молодість. Тільки цільні прості і доступні в будь-якому регіоні рослинні продукти підходять в пост і будуть максимально корисними для здоров'я та крітучого вигляду!

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