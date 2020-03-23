Два в одному: топ-3 доступних продукту для здоров'я та схуднення від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт назвала продукти-помічники для гарної фігури і міцного здоров'я

Карантин вніс корективи у життя кожного. Одним з популярних кроків у підготовці до нього став похід у магазин і запаси продуктів. І ось тепер виникає питання: що корисного приготувати собі і домашнім, і як не переїсти, а навіть знизити вагу без шкоди для здоров'я? Дієтолог Олена Кален, яка раніше розповіла про корисне харчування для стрункості і хорошого імунітету, назвала Instagram топ-3 продукти, які допоможуть залишатися у формі і зміцнити здоров'я.

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І ще, якщо затарювались в основному продуктами з великим терміном придатності, то виникає питання: як тепер зробити своє харчування максимально корисним для здоров'я? Топ-3 продукту, які важливі для схуднення і здоров'я:

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Спеції – з антибактеріальним властивостям ідентичні антибіотиків, роблять детокс тілу, очищаючи кров, тим самим зміцнюють імунітет і допомагають у боротьбі з інфекціями!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

І головна заслуга спецій це розгін метаболізму. За рахунок свого пекучого смаку вони активують метахондрии в клітинах, підвищується теплообмін і калорії починають горіти!

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Особливо корисні: куркума, всі види перцю, лавровий лист, гвоздика, імбир, орегано. Можна зберігати довго і щедро посипати не тільки страви, але й додавати в чай.

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Цибулю і часник мають джерело вітамінів, завдяки чому набувають антимікробні властивості. Містять: калій, кальцій, фосфор, вітаміни групи В і С, селен та ін



Ілюстративне фото (www.pexels.com)⠀

А ще часник і цибуля покращують обмін речовин і підтримують процеси метаболізму, що особливо необхідно при схудненні.

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Кисломолочні продукти містять симбіотичні бактерії, які є "конкурентом" для хвороботворних мікробів. Ці бактерії "збирають" шлаки і токсини, і своїми тілами "виносять" їх з кишечнику.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Кисломолочні продукти важливі і для зниження ваги, тому що зайва вага - це не тільки жир, але і застояна вода в тканинах і шлаки в кишечнику!

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Ну, а щоб від їжі дійсно була користь, їсти її потрібно виключно при наявності голоду і рівно стільки, щоб його вгамувати! Тоді вага буде знижуватися легко!

Нагадаємо, що лікар-дієтолог Альбіна Комісарова розповіла правду про корисні пробіотики, які здатні поліпшити травлення і зміцнити захисні сили організму.