Зміцнюємо організм: дієтолог дала поради, як харчуватися в період вірусної епідемії

Ілюстративне фото (instagram.com/natali_makienko)

Ці рекомендації допоможуть підвищити опірність організму

У розпал пандемії коронавіруса важливо зміцнити свій організм і підвищити його опірність інфекціям, що можна зробити за допомогою харчування. При цьому не забувайте серйозно відноситися до рекомендацій лікарів і залишатися вдома на карантині, скоротивши виходи на вулицю до мінімально необхідних. Дієтолог Наталія Макієнко, яка раніше назвала топ-3 помилки тих, що худнуть, на своїй сторінці Instagram розповіла, як краще харчуватися під час підвищеного ризику захворіти.

Можна використовувати ці рекомендації для профілактики.

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Питний режим - наше все

Додаємо ще на 150-200 мл води більше, ніж зазвичай. Персональну норму можна порахувати на безкоштовному калькуляторі води.

Виключаємо алкоголь. Зовсім.

Скорочуємо кофеїн. Всі напої з кофеїном (чай, кава) - не більше 2 чашок на день.

Починаємо день зі смузі (овочеві, фруктові) - за смаком, так як персонально не можу підібрати в загальних рекомендаціях.

Ілюстративне фото (pexels.com)

Закінчуємо день...медом. 1/2-1 ч. л. перед сном. Протипоказання: цукровий діабет, інсулінорезистентність, алергія.

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В один із прийомів їжі замінюємо тваринний білок на рослинний

Тваринний білок можна, просто скорочуємо.

Проводимо щотижневий Детокс-день

Виключаємо всі продукти з білим цукром, борошном вищого сорту.

Якщо є закладеність носа (+кашель) - виключаємо кешью, насіння льону, вівсянку і молочні продукти. Всі. Так, з козячого та овечого молока теж.



Ілюстративне фото (pexels.com)

Виключаємо червоне м'ясо (якщо є показання - то хоча б скорочуємо)

Без фанатизму. Тваринний білок в цей період необхідний, важливо живити організми і давати всі амінокислоти.

Додаємо корінь імбиру. Можна в воду, можна чай, можна в суп. Хоч просто пожувати. Шматочок в день 1 см на 1 см. При вагітності - тільки після консультації з лікарем. В період менструації і при порушеннях згортання крові - імбир виключається, оскільки посилює будь-яку кровотечу.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Додаємо в раціон антиоксиданти: броколі, болгарський перець, ківі, будь-які ягоди, цитрусові, спаржу, зелень.

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Масло чайного дерева - легкий антибактеріальний ефект, противірусна дія. Наносити на одяг, в зону коміра або під ніс. Пробуйте по краплі - може викликати алергічну реакцію.

Нагадаємо, раніше терапевт-дієтолог Тетяна Лакуста перерахувала основні правила, як правильно харчуватися вдома на карантині.