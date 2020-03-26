Топ-20 продуктів, які продовжать молодість: корисний список нутриціолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт озвучила список кращих продуктів для квітучого вигляду

Як можна довше залишатися здоровою, молодою і привабливою – чи не це мрія кожної жінки? Пружна шкіра без зморшок, красиві локони і мінімізація ознак старіння – це не тільки якісні, правильно підібрані засоби по догляду, але і правильне меню. Нутриціолог Ганна Нікольська, яка раніше перерахувала продукти-помічники в боротьбі з тягою до солодощів, назвала в Instagram топ-20 жіночих продуктів, здатних зберегти квітучий вигляд.



Це продукти, що стимулюють синтез колагену і запобігають його розпад, що містять корисні жири, омега-3, цинк, сірку, вітамін С і антиоксиданти.

Водорості (вакаме, морська капуста, норі)

Томати (робіть невелику термообробку)

Червоний перець

Морква

Цитрусові (не розрізайте металевим ножем)

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Волоські горіхи

Мигдаль

Два в одному: топ-3 доступних продукту для здоров'я та схуднення від дієтолога

Авокадо (їжте стиглий, збризкуйте соком лимона)

Насіння льону/чіа (перемалывайте в кавомолці)

Насіння гарбуза

Оливки (відмінний сорт каламата)

Нут

Зелена сочевиця

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Селера (робіть сік, можна з блендером)

Базилік

Ожина/малина

Журавлина (морс не заливаємо окропом)

Чорна смородина

Часник (запікайте)

Червоний лук.

Вживаючи ці продукти, ви довше збережете свою красу, молодість. Тільки цільні прості і доступні в будь-якому регіоні рослинні продукти підходять в пост і будуть максимально корисними для здоров'я та крітучого вигляду!

Раніше дієтолог Наталія Макієнко розповіла, як правильно і корисно харчуватися в період епідемії вірусних хвороб.