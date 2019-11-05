Сезонні фрукти-антиоксиданти: що їсти в міжсезоння для краси і здоров'я

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, яким фруктам віддати перевагу в осінньо-зимовий період

Восени та взимку кількість фруктів і ягід різко зменшується, але це не означає, що їх потрібно виключити з раціону. Слід звернути увагу на сезонні продукти, які допоможуть витаминизироваться в міжсезоння. Нутриціолог Ганна Нікольська стверджує: найпростіше базове правило харчування - їжте сезонні продукти! Раніше вона розповіла про ефективне детокс-меню, яке допоможе схуднути.. А зараз на сторінці в Instagram перерахувала доступні фрукти, які необхідно включити в зимово-осінне меню.



З одного боку, восени-взимку ми сумуємо за свіжими ягодами, кавунами, зеленню з грядки, з іншого – згадуємо, що зараз почався сезон не менш корисних фруктів, на які треба налягати.



Тому тимчасово відкладаємо мрії про прекрасні літні плоди і вносимо в щотижневий список покупок:

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Авокадо – самий "обволікає" і не дратівливий ШКТ фрукт, антиейдж антистрес-продукт! Містить калій, магній, вітамін С і вітаміни групи В! У 100 гр м'якоті – 15 гр цілісних жирів, налягаємо, але дозовано! Щоб жорсткий авокадо поспів, просто покладіть його в паперовий пакет при кімнатній температурі!

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Хурма – відмінне джерело йоду, помічник при железодефиците, має сечогінний ефект – профілактика набряків і гіпертонії, містить бета-каротин для здоров'я очей, протираковий антиоксидант лікопін не менше, ніж в помідорах, бактерицидні таніни (їх більше в хурмі, яка в'яже) Не всі люблять цей терпкий смак, тому згадуємо метод бабусь – поклали в морозилку, розморозили і отримали на виході солодкий фрукт.

Мандарини – багаті не тільки відомим вітаміном С, але і легко засвоюваним кальцієм! Рутин допомагає зміцнювати стінки судин. Завдяки вмісту розчинних харчових волокон, сприяє відновленню балансу "поганого" і "хорошого" холестерину, утихомирює метаболізм. Заспокоює нервову систему за рахунок вітаміну В6. Не викидайте скоринки, засушіть їх і додайте в чай. Саме в кірках міститься ефірне масло, яке є чудовим антисептиком і антистрес-добавкою.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Гранат – покращує кровотворення (профілактика анемії), нормалізує тиск, має сечогінний і антисептичний ефект, сприяє процесам детоксикації.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

До речі, дієтолог Альбіна Комісарова розповіла, чому у тих, хто худне швидко проходить відчуття ситості і як боротися з апетитом.