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Чи варто відмовлятися від хліба: експерт навчила вибирати "правильну" продукту

Lite » Їжа 27.01.2020 - 14:58
Чи варто відмовлятися від хліба: експерт навчила вибирати "правильну" продукту
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, чим відрізняються різні види хліба

Багато тих, хто худне бояться хлібобулочних виробів як вогню. Вважаючи, що саме вони спосоствуют швидкому набору зайвої ваги не гірше, ніж жирне або солодке. Коли мова заходить про зниження ваги, то борошняне, солодке і хліб — перше, від чого відмовляються бажаючі схуднути. Чи дійсно хліб сприяє набору ваги, і який принесе користь? На ці питання відповіла дієтолог-нутриціолог Олена Кален, яка поділилася раніше правилами організації харчування на день. В Instagram вона дала поради щодо вибору “правильного" хліба.

Білий хліб виготовляють з борошна вищого сорту. Пшениця настільки перемелюється, що в ній не залишається нічого корисного. Такий продукт практично відразу розщеплюється до глюкози, яка лише частково використовується на потреби тіла, але більша її частина прямо йде в жир. Неперероблена частина хліба, залишки глютену, осідає у вигляді шлаків на стінках кишечника, порушуючи його мікрофлору і збільшуючи інтоксикацію організму. Виходить, що білий хліб несе переважно калорії.

Тоді навіщо взагалі є хліб і варто від нього відмовитися? Насправді хліб потрібен організму. Він є джерелом вітамінів групи В, клітковини, амінокислот, особливо лізину. Вибирайте хліб з борошна грубого помелу, житній або цільнозернового борошна.

Чи варто відмовлятися від хліба: експерт навчила вибирати &quot;правильну&quot; продукту

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Щоб зрозуміти у чому цінність хліба, давайте розберемося в будові зерна пшениці. Зерно складається з:
- зародка — джерела вітамінів, мінералів і білка,
- оболонки — клітковини,
- ендосперму — крохмалю.

Сучасні технології приготування хліба відокремлюють оболонку і руйнують зародок, в результаті залишається практично один глютен. Чим менше оброблені зерна, тим більше корисних речовин збережеться.

Чи варто відмовлятися від хліба: експерт навчила вибирати &quot;правильну&quot; продукту
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Зараз випікають багато видів хліба: живий, біо, висівковий, з добавками. Звертайте увагу на склад. Добре, якщо борошно буде цільнозерновий ("whole grain"). Значить в ній є і зародок, і оболонка, там максимально багато корисних речовин. У висівковому хлібі збережена тільки оболонка, тобто клітковина, це добре для роботи кишечника.

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