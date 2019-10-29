Як скласти свою ідеальну схему харчування: покрокова інструкція від експерта

Серед великої кількості рекомендацій і порад по здоровому харчуванню, програм схуднення та організації здорового раціону легко загубитися і остаточно заплутатися в порадах. Як же знайти свою ідеальну состему і на що звернути увагу, розповіла на сторінці в instagram нутриціолог Марія Волкова.

Ваша їжа повинна включати 8 незамінних амінокислот, 16 вітамінів і вітаміноподібних речовин, 60 мінералів, 3 незамінні жирні кислоти і сотню фітонутрієнтів.

Їжа повинна бути вільна від токсичних компонентів (Е-добавок: консервантів, підсилювачів смаку, стабілізаторів, барвників) і провокаторів запалення. А також виключати непереносимість і алергічну реакцію.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Перший час потрібно добряче попрацювати над раціоном. Зате через 2-3 місяці їжа, узгоджена з генами, скаже вам величезне спасибі! Як? Піде зайва вага, шкіра підтягнеться, розгладяться зморшки, з'являться сили — список нескінченний.

Наше тіло створене, щоб засвоювати повноцінну їжу — м'ясо/птаха/рибу, злаки, бобові, овочі і фрукти, водорості, прянощі, трави. А не запаковані швидкі продукти. Наприклад, мюслі, бутерброди і фруктовий йогурт — теж марна їжа.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо є порожні калорії (навіть коли вони "косять" під здорові з позначкою "без глютену", "низькокалорійно" або "знежирене"), то порушується баланс гормонів, пошкоджується кишечник, перевантажується імунна система — це неминуче веде до зростання ваги. А ще з'являється втома, скачки настрою (від бажання вбити всіх до плаксивості), проблеми з концентрацією уваги.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Треба наповнити меню повноцінними продуктами, скоротити провокатори 6-8 тижнів і спостерігати за реакцією тіла та ваги. Коли ви включаєте в раціон цілісні продукти, які організм здатний переварити, то поверетаєте в зворотному напрямку всі неприємні симптоми, худнучи легко і красиво! На відміну від звичайних дієт, цей процес налагоджує ідеальний баланс харчування, узгоджуючи меню з вашої біохімією і генами.

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