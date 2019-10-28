Обов'язковий мінімум: топ-4 простих і важливих кроки до здоров'я і стрункості

Експерт дала просту інструкцію для ЗСЖ-ників-початківців
Схуднення, ЗСЖ і перехід на правильне харчування часто помилково приймають за цілий комплекс важкоздійснюваних заходів, який треба почати здійснювати з завтршнего дня без права на помилку. Це лякає, а часом і відштовхує бажаючих вести здоровий спосіб життя і скинути зайві кіло, адже поставлені завдання здаються їм зовсім не під силу. Дієтолог Ольга Усенко навела приклад обов'язкового мінімуму для тих, хто зібрався всерйоз взятися за здоров'я та зовнішній вигляд, а також перерахувала топ-4 обов'язкових пунктів, які кожен подужає. Раніше вона навчила правильно розподіляти вуглеводи в меню на день.
Є максимум, який потрібен для результату та гарного здоров'я. А є мінімум, який кожен може виконати і який не буде вибивати зі звичайного графіка.
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Мінімум виглядає так:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
А для мікрофлори ми можемо впровадити ферментовані продукти "живі". Квашена капуста, йогурт, чайний гриб, тофу, кефір, сир - це для підтримки корисної флори і для збільшення популяції.
Нудне меню для тих, що худнуть: чим замінити приїлися страви
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Це те, що виконати не складно, і ви не помітите, як ці правила стали буденними. Працює 100% на благо організму.
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