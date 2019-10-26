ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Справжній суперфуд: топ-5 вагомих причин включити брокколі в меню

Lite » Їжа 26.10.2019 - 14:19
Справжній суперфуд: топ-5 вагомих причин включити брокколі в меню
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, чому брокколі - ідеальний продукт для стрункості

Про користь брокколі не чув тільки ледачий. Цей вид капусти – джерело вітамінів і мікроелементів, тому включити її в раціон варто усім, хто стежить за здоров'ям. Приємний бонус для тих, що худнуть – низька калорійність продукту. Але це далеко не всі плюси брокколі. Про те, чому треба вживати цей продукт, написала в Instagram експерт з правильного харчування і схуднення Катя Медушкина. До речі, раніше вона розповіла, як урізноманітнити меню, котрі худнуть без зайвих витрат.

Капусту брокколі не випадково називають їжею довгожителів. В Італії живе найбільша сім'я довгожителів у світі, занесена в "Книгу рекордів Гіннеса". В одному з інтерв'ю члени родини розповіли, що капуста брокколі присутня в їх раціоні щодня!

Топ-5 причин, чому брокколі повинна бути у вашому меню:

Справжній суперфуд: топ-5 вагомих причин включити брокколі в меню

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Брокколі містить всього 34 кКал на 100 г і при цьому абсолютно приголомшливий складу важливих елементів, а значить, це самий справжній супер-фуд для тих, хто худне.
  • Клітковина, якою багата брокколі, підтримує нормальне функціонування кишечника і всієї травної системи.
  • Йод нормалізує роботу щитовидної залози та добре позначається на роботі ендокринної системи.

Справжній суперфуд: топ-5 вагомих причин включити брокколі в меню

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Зв'язка з заліза, натрію і калію відповідає за здоров'я серцево - судинної системи - покращує роботу серця, благотворно впливає на судини, стабілізує гемоглобін.
  • Велику кількість вітаміну С, що зміцнює імунітет і дає антиоксидантний ефект, захищаючи наші клітини від атак вільних радикалів, покращує стан шкіри і тканин і уповільнює процес старіння організму.

Раніше дієтолог Олена Коготкова пояснила, чому варто пити воду кожен день і як визначити особисту норму рідини.

До речі, дієтолог Олена Кален назвала головну відмінність апетиту від голоду і розповіла, як розпізнати сигнали організму.

Як не погладшати за зиму: поради дієтолога Як розподілити вуглеводи протягом дня: дієтолог поділилася шпаргалкою
Новини України правильное питаниесхудненнядієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся