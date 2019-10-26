Справжній суперфуд: топ-5 вагомих причин включити брокколі в меню

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, чому брокколі - ідеальний продукт для стрункості

Про користь брокколі не чув тільки ледачий. Цей вид капусти – джерело вітамінів і мікроелементів, тому включити її в раціон варто усім, хто стежить за здоров'ям. Приємний бонус для тих, що худнуть – низька калорійність продукту. Але це далеко не всі плюси брокколі. Про те, чому треба вживати цей продукт, написала в Instagram експерт з правильного харчування і схуднення Катя Медушкина. До речі, раніше вона розповіла, як урізноманітнити меню, котрі худнуть без зайвих витрат.

Капусту брокколі не випадково називають їжею довгожителів. В Італії живе найбільша сім'я довгожителів у світі, занесена в "Книгу рекордів Гіннеса". В одному з інтерв'ю члени родини розповіли, що капуста брокколі присутня в їх раціоні щодня!

Топ-5 причин, чому брокколі повинна бути у вашому меню:

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Брокколі містить всього 34 кКал на 100 г і при цьому абсолютно приголомшливий складу важливих елементів, а значить, це самий справжній супер-фуд для тих, хто худне.

Клітковина, якою багата брокколі, підтримує нормальне функціонування кишечника і всієї травної системи.

Йод нормалізує роботу щитовидної залози та добре позначається на роботі ендокринної системи.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Зв'язка з заліза, натрію і калію відповідає за здоров'я серцево - судинної системи - покращує роботу серця, благотворно впливає на судини, стабілізує гемоглобін.

Велику кількість вітаміну С, що зміцнює імунітет і дає антиоксидантний ефект, захищаючи наші клітини від атак вільних радикалів, покращує стан шкіри і тканин і уповільнює процес старіння організму.

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