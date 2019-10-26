Справжній суперфуд: топ-5 вагомих причин включити брокколі в меню

Експерт розповіла, чому брокколі - ідеальний продукт для стрункості
Про користь брокколі не чув тільки ледачий. Цей вид капусти – джерело вітамінів і мікроелементів, тому включити її в раціон варто усім, хто стежить за здоров'ям. Приємний бонус для тих, що худнуть – низька калорійність продукту. Але це далеко не всі плюси брокколі. Про те, чому треба вживати цей продукт, написала в Instagram експерт з правильного харчування і схуднення Катя Медушкина. До речі, раніше вона розповіла, як урізноманітнити меню, котрі худнуть без зайвих витрат.
Капусту брокколі не випадково називають їжею довгожителів. В Італії живе найбільша сім'я довгожителів у світі, занесена в "Книгу рекордів Гіннеса". В одному з інтерв'ю члени родини розповіли, що капуста брокколі присутня в їх раціоні щодня!
Топ-5 причин, чому брокколі повинна бути у вашому меню:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Раніше дієтолог Олена Коготкова пояснила, чому варто пити воду кожен день і як визначити особисту норму рідини.
До речі, дієтолог Олена Кален назвала головну відмінність апетиту від голоду і розповіла, як розпізнати сигнали організму.