Ненудне меню для тих, хто худне: чим замінити звичні страви

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт поділилася шапраглкою взаємозамінних продуктів

Нудне меню зі стандартним набором продуктів, однакові страви з дня у день на кожен прийом їжі перетворюють схудненню у справжнє випробування, адже так хочеться різноманітності на тарілці! Крім того, ви просто можете бути вдома, і потрібно вибирати з того, що є під рукою. Про те, як правильно замінити звичні дієтичні продукти розповіла в Instagram експерт по правильному харчуванню Катя Медушкина. Раніше вона навчила залишатися стрункою після втрати ваги.

За словами фахівця, достатньо зрозуміти принципи правильного харчування, і ви завжди зможете скласти собі меню з доступних продуктів.

Легко взаємозамінні крупи. Ви можете вибрати гарнір на свій смак: гречана крупа, вівсяна каша, булгур, рис. Також крупи іноді можна замінити на інші складні вуглеводи - цільнозерновий хліб і макарони з твердих сортів пшениці.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

100 г пісної яловичини дорівнюють 100 г м'яса кролика, в них приблизно 150 калорій на 100 г (і 22 г білка на 100 г продукту).

Якщо ви не хочете курку на вечерю, то заміною може бути салат з порцією сиру, морепродукти, тунець у власному соку, риба, яйця.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ягоди можна замінити на фрукти в тих же пропорціях, крім бананів, хурми, інжиру і винограду. Також фрукти/ягоди можна замінити на сухофрукти в пропорціях 100 г ягід = 20 г сухофруктів.

Нагадаємо, що дієтолог Ольга Усенко навчила грамотно розподіляти вуглеводи протягом дня, а також розповіла, кому і коли їх можна вживати на вечерю.

До речі, дієтолог Олена Кален озвучила нехороші звички, які заважають стати стрункими.