Як скоротити порції без почуття голоду: дієві поради дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експертами розповіла про прості хитрощі, які допоможуть їсти меньше

Скоротити порції, зменшити калорії і позбутися зайвих кіло можна легко і просто, якщо слідувати нехитрим правилам, які допоможуть уникнути почуття голоду та зберегти гарну фігуру. Дієтолог Катерина Романова склала список порад, які допоможуть зменшити розмір страв і перейти на правильне харчування. Рекомендаціями експерт поділилася на сторінці в Instagram.

Фахівець запевняє, що їсти менше не так вже складно, коли ви знаєте, що саме потрібно робити. Вона пропонує дотримуватися простих правил, які допоможуть обдурити почуття голоду і не з'їсти зайве.⠀

Не додайте в каву і чай цукор та вершки. Якщо ви п'єте каву кожен день і не обмежуються однією чашкою, за тиждень набіжить кілька сотень зайвих непотрібних калорій. ⠀

Їжте довгі вуглеводи на сніданок. Американські вчені з'ясували, що ті, хто їсть на сніданок вівсянку, протягом дня споживають на 30% калорій менше, ніж ті, хто їсть вранці солодкі пластівці або борошняне. Замініть солодкі напої на воду.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Їжте білок протягом всього дня. Намагайтеся додавати протеїн в кожен прийом їжі: це можуть бути молочні продукти, курка, індичка, тофу, горіхи, бобові. Їжа, багата протеїном, в поєднанні з вуглеводами, надовго насичує і допомагає запобігти гострим нападам голоду ввечері. ⠀

Зверніть увагу на заправку для салату. Не варто заправляти майонезом, жирними соусами. Використовуйте сік лимона або 1ч.л. рослинної нерафінованої олії. ⠀

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вибирайте їжу до того, як станете голодні. Якщо знаєте, що відчуття голоду, зазвичай, застає вас зненацька, і ви готові з'їсти все, що попадеться під руку, підготуйтеся заздалегідь. Виберіть і приготуйте їжу, яку ви будете їсти на вечерю до того, як голодним і втомленим повернетеся додому після роботи. ⠀

Підтримуйте порядок на кухні. Коли на кухні безлад і неможливо знайти пакет гречки, рука обов'язково потягнеться до чіпсів та печива, які, зазвичай, лежать на видному місці. Вчасно протирайте стіл, прибирайте непотрібні предмети в ящики, тримайте в чистоті шафка з крупами і соусами. Так вам буде набагато приємніше готувати корисні і смачні страви. ⠀

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Готуйте їжу вдома. У деяких ресторанах і кафе страви готують на рослинній олії. Зазвичай це суміш пальмової, соєвої та інших олій низької якості. ⠀

Готуйте без масла. В одній ложці олії міститься 50-70 калорій. Більшість олій під час нагрівання утворюють канцерогенні речовини, небезпечні для організму. ⠀

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Не їжте перед телевізором. Коли людина дивиться в екран телевізора чи телефону, її увага зосереджена на інформації, а не на їжі. Саме тому вона не помічає, як з'їдає більше звичайного. Навіть якщо людина наїлася, їй може здатися, що вона все ще голодна.

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