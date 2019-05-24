Хороша альтернатива: дієтолог назвала здорові аналоги популярних продуктів

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, чим замінити улюблені страви

Популярні продукти на нашому столі, як правило, висококалорійні, але навіть ті, які прирівнюються до страв правильного харчування можна замінити більш легкими і здоровими аналогами. Про це на сторінці в Instagram розповіла дієтолог Альбіна Комісарова.

Фахівець запевняє, що альтернативу можна підібрати практичним для всіх продуктів з повсякденного раціону. Вона також пояснила, чому варто замінити ту або іншу страву, і які переваги здоров'я і фігури це принесе.

За словами експерта, щоб схуднути і зробити своє харчування більш здоровим, необов'язково кардинально змінювати меню, достатньо підібрати більш здорові альтернативи звичним продуктам.

Чим можна замінити звичні страви та напої

Солодкі напої. Зараз особливо актуально! Вони можуть таїти в собі багато калорій і доданого цукру, а також жирів, за рахунок вершків.

Альтернатива: кава з молоком без цукру або з ложкою цукру/меду/сиропу, вода з фруктами. Пам'ятайте, що в кав'ярнях ви завжди можете скасувати інгредієнт, щоб знизити калорійність продукту.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Булгур - цільнозернові крупи, з якої виходить смачний плов, не гірше, ніж з рис. Причому це може бути будь-яка цільнозернові крупи: гречка, кукурудзяна, овес, а також чорний, червоний рис і т. д.

Пюре з картоплі. Краще вибирати цілу запечену картоплю, але якщо хочеться різноманітності: пюре з цвітної капусти.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Сметана досить жирний продукт. І якщо ми його можемо дозволити собі, то часто в невеликих кількостях, а хотілося б більше.

Грецький йогурт відмінна альтернатива, густий, не кислий. Добре замінить сметану на етапі зниження ваги.

Хліб з борошна вищого сорту також містить рафіновані вуглеводи, і є більш здорова альтернатива.

Хліб з обойного борошна містить цілісні оболонки зерна, а значить, більше клітковини і вітамінів.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

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