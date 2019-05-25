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Как сократить порции без чувства голода: действенные советы диетолога

Lite » Еда 25.05.2019 - 08:54
Как сократить порции без чувства голода: действенные советы диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Экспер рассказала о простых уловках, которые помогут есть меньше

Сократить порции, уменьшить калории и избавиться от лишних кило можно легко и просто, если следовать бесхитростным правилам, которые помогут избежать чувство голода и сохранить красивую фигуру. Диетолог Екатерина Романова составила список советов, которые помогу урезать размер блюд и перейти на правильное питание. Рекомендациями эксперт поделилась на странице в Instagram.

Специалист уверяет, что есть меньше не так уж сложно, когда вы знаете, что именно нужно делать. Она предлагает следовать простым правилам, которые помогут обмануть чувство голода и не скушать  лишнее.⠀

Не добавляйте в кофе и чай сахар и сливки. Если вы пьете кофе каждый день и не ограничиваетесь одной чашкой, за неделю набежит несколько сотен лишних бесполезных калорий. ⠀

Ешьте долгие углеводы на завтрак. Американские ученые выяснили: те, кто ест на завтрак овсянку, в течение дня потребляют на 30% калорий меньше, чем те, кто ест утром сладкие хлопья или мучное. Замените сладкие напитки на воду.

Как сократить порции без чувства голода: действенные советы диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Ешьте белок в течение всего дня. Старайтесь добавлять протеин в каждый прием пищи: это могут быть молочные продукты, курица, индейка, тофу, орехи, бобовые. Пища, богатая протеином, в сочетании с углеводами, надолго насыщает и помогает предотвратить острые приступы голода вечером. ⠀

Обратите внимание на заправку для салата. Не стоит заправлять майонезом, жирными соусами. Используйте сок лимона или 1ч.л. растительного нерафинированного масла. ⠀

Как сократить порции без чувства голода: действенные советы диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Выбирайте еду до того, как станете голодны. Если знаете, что чувство голода, обычно, застает вас врасплох,  и вы готовы съесть все, что попадется под руку, подготовьтесь заранее. Выберите и приготовьте еду, которую вы будете есть на ужин до того, как голодным и уставшим вернетесь домой после работы. ⠀

Поддерживайте порядок на кухне. Когда на кухне беспорядок и невозможно найти пакет гречки, рука обязательно потянется к чипсам и печенью, которые, обычно, лежат на видном месте. Вовремя протирайте стол, убирайте ненужные предметы в ящики, держите в чистоте шкафчик с крупами и соусами. Так вам будет намного приятнее готовить полезные и вкусные блюда. ⠀

Как сократить порции без чувства голода: действенные советы диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Готовьте еду дома. В некоторых ресторанах и кафе блюда готовят на растительном масле. Обычно это смесь пальмового, соевого и других масел низкого качества. ⠀

Готовьте без масла. В одной ложке масла содержится 50—70 калорий. Большинство масел во время нагревания образуют канцерогенные вещества, опасные для организма. ⠀

Как сократить порции без чувства голода: действенные советы диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Не ешьте перед телевизором. Когда человек смотрит в экран телевизора или телефона, его внимание сосредоточено на информации, а не на еде. Именно поэтому он не замечает, как съедает больше обычного. Даже если человек наелся, ему может показаться, что он все еще голоден.

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