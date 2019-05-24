Чи такі корисні? Дієтолог розвіяла міфи про штучні замінники цукру

Ілюстративне фото (instagram.com/tiana_fialkova)

При тривалому вживанні вони можуть завдати серйозної шкоди організму

Бажаючи схуднути або перейти на правильне харчування, люди нерідко починають вживати штучні замінники цукру, вважаючи, що це більш здорова альтернатива звичайним солодощам. Але чи це так? На своїй сторінці в Instagram популярний дієтолог Тіана Фіалкова розвіяла міфи, якими обросла ця тема і розповіла, до чого може призвести необдумане поглинання подібних замінників.

"Виробництво штучних замінників цукру за останні двадцять років зросло багаторазово. Люди вкрай зацікавлені в низькокалорійних, але при цьому звично солодких продуктах", - зазначила експерт.

Штучні замінники цукру вживають:

діабетики, тому що вони не підвищують цукор в крові.

бажаючі схуднути, тому що вони не містять калорій.

абсолютно здорові люди з нормальною вагою, вважаючи це "турботою про себе" або тому, що "так роблять інші".

Споживача цікавлять, в основному, два аспекти замінників цукру: безпека і скільки їх треба з'їсти, щоб схуднути.

Ілюстративне фото (instagram.com/tiana_fialkova)

Штучні замінники цукру можна розділити на дві категорії:

1) високої інтенсивності - солодше столового цукру в сотні і навіть тисячі разів. Щоб підсолодити страву або напій потрібно крихітна порція IS (сахарин, аспартам, ацесултфам, неотам, сукралоза, стевіозид).

2) низькокалорійні - це поліоли або цукрові спирти (сорбіт, ксиліт, мальтит, маніт, ізомальт, эритрит і лактит).

Чим вони шкідливі:

Доведено, що тривале вживання штучних замінників цукру несприятливо позначається на метаболічних показниках, індексі маси тіла та окружності талії. Це стосується всіх вікових груп: студентів, людей середнього віку і літніх.

Замінники цукру не просто солодкі, вони солодше столового цукру в сотні і тисячі разів. І хоча порційні пакетики містять незначну їх частку, люди звикають до такої інтенсивної солодощі і їх смакові рецептори втрачають чутливість. Через це люди не можуть відчути справжній смак їжі, а натуральні овочі, фрукти і ягоди втрачають для них привабливість. У результаті якість їх меню знижується, і це несприятливо позначається на їх вазі і метаболічних показниках.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Час від часу наукові та медичні ресурси являють експерименти з висновком про те, що штучні замінники цукру можуть бути причиною мігрені, депресії, болю в животі і безсоння. Є й більш серйозні звинувачення: онкологічні захворювання, лімфома, анемія, хвороба Альцгеймера та ін. Результати досліджень поки суперечливі.

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