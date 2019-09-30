Як зберегти фігуру під час застілля: секрети від дієтолога

Коли ви йдете в гості або під час свят є величезна спокуса переїсти й набрати зайву вагу, а тим, хто худне – не втримаютися від харчового зриву. Як перехитрити апетит, не образити привітних господарів і зберегти фігуру розповіла на сторінці в instagram дієтолог Катерина Пятишина. До речі, експерт по схудненню Катя Медушкина раніше пояснила, як уникнути почуття голоду в період схуднення.

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Приємний вечір у колі друзів і близьких, відмінний настрій, стіл ломиться від апетитною їжі, все наїдаються. А ви тут раптом вирішили худнути.

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Лайфхаки для тих, хто не хоче набрати зайві кіло під час застілля:

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Найголовніший секрет - це поїсти перед майбутнім застіллям

Випити склянку води, а краще 2. Вода є в кожному домі або ресторані. Якщо сумніваєтеся, беріть її з собою. Часто на столі тільки сік і інші солодкі напої. У такому разі вона дуже знадобиться. Ваші напої - вода, чай, кава. Якщо знаєте, що будете пити алкоголь, вибирайте червоне сухе вино. Це найкращий напій. Норма 1-2 келиха. Ця кількість не вдарить вам у голову настільки, щоб приспати пильність і почати поїдати все підряд.⠀

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Покладіть собі повну тарілку овочевого салату або нарізки + виберете найменш жирне м'ясо/рибу/птицю. Клітковина наповнить шлунок, а м'ясо буде довго перетравлюватися – всі разом дасть ситість на тривалий час.

Жуйте повільно і нахваливайте, як же смачно! Так господарі не помітять, що ви уникаєте небезпечних страв. А якщо будуть пропонувати, відповідайте, що обов'язково спробуєте пізніше.⠀

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Але господарі не дрімають. Їм треба, щоб гості пішли задоволені і ситі. Невже дарма тортик що купували/пекли. Скажіть, що вже об'їлися, але дуже хотіли б спробувати цей шедевр! Попросіть загорнути з собою. А вдома, можливо, вам не захочеться псувати свою фігуру!

Раніше дієтолог Ольга Усенко розповіла, як розігнати обмін речовин в міжсезоння.