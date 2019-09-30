Как сохранить фигуру во время застолья: секреты от диетолога

Когда вы идете в гости или во время праздников есть огромный соблазн переесть и набрать лишнее, а худеющим – не удержаться от пищевого срыва. Как перехитрить аппетит, не обидеть радушных хозяев и сохранить фигуру рассказала на странице в instagram диетолог Екатерина Пятышина. К слову, эксперт по похудению Катя Медушкина ранее пояснила, как избежать чувства голода в период похудения.

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Приятный вечер в кругу друзей и близких, отличное настроение, стол ломится от аппетитной пищи, все наедаются. А вы тут вдруг решили худеть.

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Лайфхаки для тех, кто не хочет набрать лишние кило во время застолья:

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Самый главный секрет - это покушать перед предстоящим застольем

Выпить стакан воды, а лучше 2. Вода есть в каждом доме или ресторане. Если сомневаетесь, берите ее с собой. Часто на столе только сок и другие сладкие напитки. В таком случае она очень пригодится. Ваши напитки - вода, чай, кофе. Если знаете, что будете пить алкоголь, выбирайте красное сухое вино. Это самый предпочтительный напиток. Норма 1-2 бокала. Это количество не ударит вам в голову настолько, чтобы усыпить бдительность и начать поедать все подряд.⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Положите себе полную тарелку овощного салата или нарезки + выберете наименее жирное мясо/рыбу/птицу. Клетчатка наполнит желудок, а мясо будет долго перевариваться – все вместе даст сытость на продолжительное время.

Медленно жуйте и нахваливайте, как же вкусно! Так хозяева не заметят, что вы избегаете опасных блюд. А если будут предлагать, ответьте, что обязательно попробуете позже.⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Но хозяева не дремлют. Им надо, чтобы гости ушли довольные и сытые. Зря тортик что ли покупали/пекли. Скажите, что уже объелись, но очень хотели бы попробовать этот шедевр! Попросите завернуть с собой. А дома, возможно, вам не захочется портить свою фигуру!

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