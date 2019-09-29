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Як прискорити обмін речовин в холодну пору року: секрети для тих, хто худне

Lite » Їжа 29.09.2019 - 15:17
Як прискорити обмін речовин в холодну пору року: секрети для тих, хто худне
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Які правила потрібно врахувати тим, хто хоче схуднути в холодну пору року

Раціон в холодну пору року повинен відрізняться від літнього. Це обумовлено нашою фізіологієюй, адже в міжсезоння і зимовий період метаболізм сповільнюється. У зв'язку з цими измнениями і процес схуднення може протікати не так інтенсивно. Як правильно перебудувати меню для осінньо-зимового пріоду і які нюанси врахувати розповіла дієтолог Ольга Усенко, яка склала список простих правил для тих, що худнуть.

Багато помічають, що в міжсезоння вага починає йти повільніше або зовсім зупиняється. Також крім більшого бажання поїсти, з'являється відчуття, що їжа перетравлюється важче і довше.

Це зазвичай відбувається у людей, які активно не займаються спортом. 2-3 силових тренування в тиждень згладжують ці моменти. Але якщо активностей в залі немає, необхідно переглянути раціон.

Як прискорити обмін речовин в холодну пору року: секрети для тих, хто худне

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що ми можемо зробити, якщо немає можливості займатися спортом?

  • прийняти той факт, що організм перебудовується на холодну пору
  • дати 2 тижні собі на цю перебудову
  • продовжувати діяти весь цей час без відступів
  • спростити свій раціон максимально - чим простіше страви на тарілці, тим краще для процесу схуднення

Як прискорити обмін речовин в холодну пору року: секрети для тих, хто худне

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • не забувати про чисту воду. Зазвичай чим холодніше на вулиці, тим складніше пити воду, але це необхідність
  • якщо з овочами туго, то підключайте суху клітковину в раціон, щоб не збивати травлення.

Нагадаємо, що експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина навчила справляючись з почуттям голоду в процесі схуднення.

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