Як прискорити обмін речовин в холодну пору року: секрети для тих, хто худне

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Які правила потрібно врахувати тим, хто хоче схуднути в холодну пору року

Раціон в холодну пору року повинен відрізняться від літнього. Це обумовлено нашою фізіологієюй, адже в міжсезоння і зимовий період метаболізм сповільнюється. У зв'язку з цими измнениями і процес схуднення може протікати не так інтенсивно. Як правильно перебудувати меню для осінньо-зимового пріоду і які нюанси врахувати розповіла дієтолог Ольга Усенко, яка склала список простих правил для тих, що худнуть.

Багато помічають, що в міжсезоння вага починає йти повільніше або зовсім зупиняється. Також крім більшого бажання поїсти, з'являється відчуття, що їжа перетравлюється важче і довше.



Це зазвичай відбувається у людей, які активно не займаються спортом. 2-3 силових тренування в тиждень згладжують ці моменти. Але якщо активностей в залі немає, необхідно переглянути раціон.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Що ми можемо зробити, якщо немає можливості займатися спортом?

прийняти той факт, що організм перебудовується на холодну пору

дати 2 тижні собі на цю перебудову

продовжувати діяти весь цей час без відступів

спростити свій раціон максимально - чим простіше страви на тарілці, тим краще для процесу схуднення

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

не забувати про чисту воду. Зазвичай чим холодніше на вулиці, тим складніше пити воду, але це необхідність

якщо з овочами туго, то підключайте суху клітковину в раціон, щоб не збивати травлення.

Нагадаємо, що експерт по схудненню і правильному харчуванню Катя Медушкина навчила справляючись з почуттям голоду в процесі схуднення.