Солодке задоволення: дієтолог поділилася секретами вибору "правильного" шоколаду

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт поділилася цінними рекомендаціями при виборі шоколаду

Їсти шоколад під час схуднення зовсім не заборонено. Навпаки, шматочок солодкого задоволення здатний підняти настрій і берегти від харчового зриву і зовсім не нашкодити фігурі. Якщо слідувати простим правилам і знати, чому іноді тяга до солодкого "кладе на лопатки" силу волі, можна уникнути розчарувань при погляді на ваги. Про те, якому шоколаду віддати перевагу розповіла в Instagram дієтолог Єва Шишова.

Шоколад їсти можна. Але його потрібно правильно вибрати. Баагато хто знає, що при жироспалюванні можна їсти гіркий шоколад. Це так, але не весь.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як вибрати правильний гіркий шоколад?

він повинен бути не менше 72% какао;

на перших двох місцях в складі повинні бути слово "какао" (какао-боби, какао терте, какао-масло і тд.);

і лише потім всі інші інгредієнти (це можуть бути і цукор, і масло, і підсолоджувач).

Не бійтеся цукру в складі, якщо на перших двох місцях стоїть "какао", то навіть якщо в такому шоколаді і є цукор, то його там мало і допустима частка.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

І для тих, хто не знав, на першому місці в складі завжди вказується той інгредієнт, який переважає в продукті і так далі за спаданням.

Скільки шоколаду можна їсти? 30 гр в день, за умови, що це входить у вашу норму калорій і БЖУ. Багато хто здивується, але 30 гр - це 1/3 цілої шоколадки. Так що вибирайте шоколад правильно і не відмовляйте собі в цьому задоволенні.

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