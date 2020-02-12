Смачно і корисно: топ-5 рецептів здорових сніданків

Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог запропонувала корисні варіанти сніданків для тих, що худнуть

В ранковому поспіху багато звикли хапати на ходу бутерброди та солодощі, а це негативно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту і загальне самопочуття протягом дня. Дієтолог-нутриціолог Олена Кален, яка раніше назвала топ-5 продуктів, які не варто поєднувати при схудненні, на сторінці в Instagram розповіла, як зробити свій сніданок швидким, смачним і корисним.

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5 РЕЦЕПТІВ КОРИСНИХ СНІДАНКІВ:

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Лінива вівсянка в банці

Прекрасний сніданок для тих, кому ніколи готувати зранку. Увечері засипте вівсянку в банку і залийте кефіром або натуральним йогуртом. Залиште на ніч в холодильнику. Вранці додайте в кашу улюблені фрукти, сухофрукти, мед або горіхи.

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Не рекомендується готувати кашу з пластівців швидкого приготування. Від них організм не отримає нічого корисного, крім порожніх калорій.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

Тости зі скремблом і овочами

Скрембл — класичне британське блюдо з яєць. Візьміть 2 яйця і обсмажте на сковороді, постійно перемішуючи лопаткою. Блюдо викладіть на тости з цільнозернового хліба і подавайте з салатом з овочів.

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Тости з авокадо

Авокадо можна назвати чудовим продуктом через високий вміст корисних амінокислот, вітамінів і мінералів. Зробіть тости з цільнозернового хліба, очистіть і подрібніть ½ авокадо в кашку. Намажте масою тост. Покладіть зверху яйце і колечко з помідора.

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Ілюстративне фото (pexels.com)



Ілюстративне фото (instagram.com/elenakalen)⠀

Не забувайте, що сніданок корисний тільки в тому випадку, якщо ви з'їли його з голоду. Якщо голоду зранку немає, вживати їжу не потрібно. Інакше вага буде рости.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Олена Кален розвінчала поширені і укорінені міфи про сніданок.