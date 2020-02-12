ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Смачно і корисно: топ-5 рецептів здорових сніданків

Lite » Їжа 12.02.2020 - 08:38
Смачно і корисно: топ-5 рецептів здорових сніданків
Ілюстративне фото (pexels.com)

Дієтолог запропонувала корисні варіанти сніданків для тих, що худнуть

В ранковому поспіху багато звикли хапати на ходу бутерброди та солодощі, а це негативно впливає на роботу шлунково-кишкового тракту і загальне самопочуття протягом дня. Дієтолог-нутриціолог Олена Кален, яка раніше назвала топ-5 продуктів, які не варто поєднувати при схудненні, на сторінці в Instagram розповіла, як зробити свій сніданок швидким, смачним і корисним.

5 РЕЦЕПТІВ КОРИСНИХ СНІДАНКІВ:

Лінива вівсянка в банці

Прекрасний сніданок для тих, кому ніколи готувати зранку. Увечері засипте вівсянку в банку і залийте кефіром або натуральним йогуртом. Залиште на ніч в холодильнику. Вранці додайте в кашу улюблені фрукти, сухофрукти, мед або горіхи.

Не рекомендується готувати кашу з пластівців швидкого приготування. Від них організм не отримає нічого корисного, крім порожніх калорій.

Смачно і корисно: топ-5 рецептів здорових сніданків

Ілюстративне фото (pexels.com)

Тости зі скремблом і овочами

Скрембл — класичне британське блюдо з яєць. Візьміть 2 яйця і обсмажте на сковороді, постійно перемішуючи лопаткою. Блюдо викладіть на тости з цільнозернового хліба і подавайте з салатом з овочів.


Тости з авокадо

Авокадо можна назвати чудовим продуктом через високий вміст корисних амінокислот, вітамінів і мінералів. Зробіть тости з цільнозернового хліба, очистіть і подрібніть ½ авокадо в кашку. Намажте масою тост. Покладіть зверху яйце і колечко з помідора.

Смачно і корисно: топ-5 рецептів здорових сніданківІлюстративне фото (pexels.com)

Смачно і корисно: топ-5 рецептів здорових сніданківСмачно і корисно: топ-5 рецептів здорових сніданків
Ілюстративне фото (instagram.com/elenakalen)

Не забувайте, що сніданок корисний тільки в тому випадку, якщо ви з'їли його з голоду. Якщо голоду зранку немає, вживати їжу не потрібно. Інакше вага буде рости.

Нагадаємо, що раніше дієтолог Олена Кален розвінчала поширені і укорінені міфи про сніданок.

Топ-4 продуктів, які можна їсти ввечері без шкоди для фігури: список дієтолога Сухофрукти при схудненні: правила вживання від нутриціолога
Новини України здоровое питаниедієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся