Топ-4 продуктів, які можна їсти ввечері без шкоди для фігури: список дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Эксперет оголосила продукти, які можна з'їсти перед сном

Вечірній прийом їжі і голод перед сном – головні спокуси, які підстерігають тих, що худнуть. Адже «жор» в темний час доби змушує заглядати в холодильник і мучитися питанням: їсти чи не їсти. Щоб така дилема не долала вас вечорами, дієтолог Єва Шишова, яка раніше запропонувала здорові альтернативи шкідливих продуктів, розповіла в Instagram, що можна з'їсти у вечірній час без шкоди для форм.

Що з'їсти ввечері - найчастіше питання, найпопулярніша тема серед дівчат, що вічно худнуть і стежать за фігурою. Експерт озвучила топ-4 продуктв, які можна їсти на ніч, не переживаючи за фігуру!

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Білі і зелені овочі (огірки, капуста (будь-яка), листові, селера і все, що тільки ви придумаєте), всі ці овочі здебільшого складаються з води і клітковини. Мало того, що поїдаючи їх немає шансу поправитися, так ви ще й більш стрункою, очиститься ШКТ, а клітковина додасть ситості.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

0-2% сир. Звичайно, 0% сир я не рекомендую, так як кальцій не засвоюється з нього взагалі, але як засіб, наприклад, вгамувати вечірній апетит або голод – ідеально. Велика кількість білка наситить вас надовго. Від білка практично неможливо погладшати (факт). Я пишу «майже», бо є окремі випадки, але це при певних умовах, не думаю, що вони вас торкнуться.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

М'ясо та риба з низьким % жирності (майже всі види білої риби, крім скумбрії і оселедця, деякі сорти червоної - тунець, грудка птиця, морепродукти), при варінні/готуванні частина жиру вийде і ці продукти стануть ще менш жирними. Магія така ж, як і у сиру - білок наситить. А якщо це грудки, вони ще й волокнисті (я можу не їсти до 7 годин після порції курогрудки).



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Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Висівки. Зручніше є ті, які кульками. Вони на 50-80% складаються з клітковини, а як відомо, клітковина не засвоюється. Тому і погладшати від неї вам не вдасться. Норма висівок на добу не більше 100г (так само дивіться на упаковці протипоказання).

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