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Сладкое удовольствие: диетолог поделилась секретами выбора "правильного" шоколада

Lite » Еда 14.02.2020 - 08:37
Сладкое удовольствие: диетолог поделилась секретами выбора "правильного" шоколада
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт поделилась ценными рекомендациями при выборе шоколада

Есть шоколад во время похудения вовсе не запрещено. Наоборот, кусочек сладкого удовольствия способен поднять настроение и беречь от пищевого срыва и совершенно не навредить фигуре. Если следовать простым правилам и знать, почему иногда тяга к сладкому "кладет на лопатки" силу воли, можно избежать разочарований при взгляде на весы. О том, какому шоколаду отдать предпочтение рассказала в Instagram диетолог Ева Шишова.

Шоколад есть можно. Но его нужно правильно выбрать. Многие знают, что при жиросжигании можно есть горький шоколад. Это так, но не весь подряд.

Сладкое удовольствие: диетолог поделилась секретами выбора &quot;правильного&quot; шоколада

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как выбрать правильный горький шоколад?

  • он должен быть не менее 72% какао;
  • на первых двух местах в составе должны быть слово "какао" (какао-бобы, тертое какао, какао-масло и тд.);
  • и лишь потом все остальные ингредиенты (это могут быть и сахар, и масло, и подсластитель).

Не пугайтесь сахара в составе, если на первых двух местах стоит "какао", то даже если в таком шоколаде и есть сахар, то его там малая и допустимая доля.

Сладкое удовольствие: диетолог поделилась секретами выбора &quot;правильного&quot; шоколада
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

И для тех, кто не знал, на первом месте в составе всегда указывается тот ингредиент, который преобладает в продукте и так дальше по убыванию.

Сколько шоколада можно есть? 30 гр в день, при условии, что это входит в вашу норму калорий и БЖУ. Многие удивятся, но 30 гр - это 1/3 целой шоколадки. Так что выбирайте шоколад правильно и не отказывайте себе в этом удовольствие.

Напомним, что диетолог Елена Кален поделилась рецептами полезного завтрака.

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