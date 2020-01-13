ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Скільки разів у день краще харчуватися: нутриціолог дала вичерпну відповідь

Lite » Їжа 13.01.2020 - 08:35
Скільки разів у день краще харчуватися: нутриціолог дала вичерпну відповідь
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила, що впливає на кількість прийомів їжі протягом доби

Фахівці з харчування не можуть зійтися в думці, скільки прийомів їжі має бути протягом доби, але ясно одне: коли тілу потрібна їжа, а людина не їсть — починаються неприємності. Не дарма популярність у всьому світі набирає популярності інтуїтивне харчування, адже власний організм – найкращий порадник, але як правильно "налаштувати" його сигнали? Нутриціолог Олена Кален докладно розповіла в Instagram, скільки разів на день краще харчуватися і від чого залежить кількість прийомів їжі.

Кількість прийомів їжі в день залежить від різних факторів, наприклад, в яких кліматичних умовах ви живете, як ви себе почуваєте, чи вагітні ви. Це безпосередньо впливає на відчуття голоду. Є окремі випадки, наприклад, при захворюваннях ШКТ харчуватися краще через певні проміжки часу за показаннями лікаря.

Завжди орієнтуйтеся на свої відчуття та індивідуальні особливості! Хтось забуває поїсти, хоча знає, що голодний, комусь ліньки приготувати, інший замість їжі вип'є воду, щоб заглушити відчуття голоду, і тоді відбуваються порушення роботи шлунково-кишкового тракту.

Скільки разів у день краще харчуватися: нутриціолог дала вичерпну відповідь

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

В залежності від комплекції тіла, стану здоров'я та фізичного навантаження почуття голоду у різних людей може виникати в різний час. Кількість прийомів їжі може бути різним — один, сім і більше разів на день. Головне, щоб прийом їжі був пов'язаний з почуттям голоду, а не з часом або іншими звичками.

Якщо ви їсте по годинах, це означає, що ви будете приймати їжу, навіть коли голоду немає, і не будете приймати їжу, коли відчуваєте голод. І в тому і в іншому випадку завдається шкода тілу. Коли ви їсте без голоду, це означає, що їжа тілу не потрібна, а якщо вона не потрібна, значить, вона зайва і буде відкладатися у вигляді жиру.

Скільки разів у день краще харчуватися: нутриціолог дала вичерпну відповідь

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо ж ви ігноруєте голод, і чекаєте конкретної години прийому їжі, то велика ймовірність, що в наступний прийом їжі ви знову з'їсте більше, ніж необхідно. Просто тому, що напередодні організм терпів голод. Це почуття для нього стресове.

Щоб приготуватися до подібних "атак", тіло постарається запастися про запас на майбутнє. Тому якщо ви вирішили влаштувати собі розвантажувальний день, а почуття голоду вас не покидає, знайте - такий день тільки погіршить ситуацію і оздоровчим не буде.

Скільки разів у день краще харчуватися: нутриціолог дала вичерпну відповідь
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

До речі, є ще одна тонкість: прийом їжі слід припиняти відразу, як тільки голод вгамований. Доїдати до останньої крихти, не потрібно, навіть якщо "все сплачено".

Раніше дієтолог Наталія Макієнко озвучила три головні помилки бажаючих скинути зайву вагу.

Які продукти не варто їсти натщесерце: дієтолог поділилася корисним списком Мало їм, але не худну: експерт назвала можливі причини
Новини України правильное питаниедієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся