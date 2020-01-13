Скільки разів у день краще харчуватися: нутриціолог дала вичерпну відповідь

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила, що впливає на кількість прийомів їжі протягом доби

Фахівці з харчування не можуть зійтися в думці, скільки прийомів їжі має бути протягом доби, але ясно одне: коли тілу потрібна їжа, а людина не їсть — починаються неприємності. Не дарма популярність у всьому світі набирає популярності інтуїтивне харчування, адже власний організм – найкращий порадник, але як правильно "налаштувати" його сигнали? Нутриціолог Олена Кален докладно розповіла в Instagram, скільки разів на день краще харчуватися і від чого залежить кількість прийомів їжі.

Кількість прийомів їжі в день залежить від різних факторів, наприклад, в яких кліматичних умовах ви живете, як ви себе почуваєте, чи вагітні ви. Це безпосередньо впливає на відчуття голоду. Є окремі випадки, наприклад, при захворюваннях ШКТ харчуватися краще через певні проміжки часу за показаннями лікаря.

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Завжди орієнтуйтеся на свої відчуття та індивідуальні особливості! Хтось забуває поїсти, хоча знає, що голодний, комусь ліньки приготувати, інший замість їжі вип'є воду, щоб заглушити відчуття голоду, і тоді відбуваються порушення роботи шлунково-кишкового тракту.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

В залежності від комплекції тіла, стану здоров'я та фізичного навантаження почуття голоду у різних людей може виникати в різний час. Кількість прийомів їжі може бути різним — один, сім і більше разів на день. Головне, щоб прийом їжі був пов'язаний з почуттям голоду, а не з часом або іншими звичками.

Якщо ви їсте по годинах, це означає, що ви будете приймати їжу, навіть коли голоду немає, і не будете приймати їжу, коли відчуваєте голод. І в тому і в іншому випадку завдається шкода тілу. Коли ви їсте без голоду, це означає, що їжа тілу не потрібна, а якщо вона не потрібна, значить, вона зайва і буде відкладатися у вигляді жиру.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо ж ви ігноруєте голод, і чекаєте конкретної години прийому їжі, то велика ймовірність, що в наступний прийом їжі ви знову з'їсте більше, ніж необхідно. Просто тому, що напередодні організм терпів голод. Це почуття для нього стресове.

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Щоб приготуватися до подібних "атак", тіло постарається запастися про запас на майбутнє. Тому якщо ви вирішили влаштувати собі розвантажувальний день, а почуття голоду вас не покидає, знайте - такий день тільки погіршить ситуацію і оздоровчим не буде.



⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

До речі, є ще одна тонкість: прийом їжі слід припиняти відразу, як тільки голод вгамований. Доїдати до останньої крихти, не потрібно, навіть якщо "все сплачено".

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