Сколько раз в день лучше питаться: нутрициолог дала исчерпывающий ответ

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт пояснила, что влияет на колличество приемов пищи в течении суток

Специалисты по питанию не едины во мнении, сколько приемов пищи должно быть в течение суток, но ясно одно: когда телу необходима пища, а человек не ест — начинаются неприятности. Не даром популярность во всем мире набирает популярности интуитивное питание, ведь собственный организм – лучший советчик, но как правильно "настроить" его сигналы? Нутрициолог Елена Кален подробно рассказала в Instagram, сколько раз в день лучше питаться и от чего зависит количество приемов пищи.

Количество приемов пищи в день зависит от разных факторов, например, в каких климатических условиях вы живете, как вы себя чувствуете, беременны ли вы. Это непосредственно влияет на ощущение голода. Есть отдельные случаи, например, при заболеваниях ЖКТ питаться лучше через определенные промежутки времени по показанию врача.

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Всегда ориентируйтесь на свои ощущения и индивидуальные особенности! Кто-то забывает поесть, хотя знает, что голоден, кому-то лень приготовить, другой вместо еды выпьет воду, чтобы заглушить чувство голода, и тогда происходят нарушения работы ЖКТ.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В зависимости от комплекции тела, состояния здоровья и физической нагрузки чувство голода у разных людей может возникать в разное время. Количество приемов пищи может быть различным — один, семь и более раз в день. Главное, чтобы прием пищи был связан с чувством голода, а не со временем или другими привычками.

Если вы едите по часам, это означает, что вы будете принимать пищу, даже когда голода нет, и не будете принимать пищу, когда испытываете голод. И в том и в другом случае телу наносится вред. Когда вы едите без голода, это означает, что пища телу не нужна, а если она не нужна, значит, она лишняя и будет откладываться в виде жира.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Если же вы игнорируете голод, и ждете конкретного часа приема пищи, то велика вероятность, что в следующий прием пищи вы опять съедите больше, чем необходимо. Просто потому, что накануне организм терпел голод. Это чувство для него стрессовое.

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Чтобы приготовиться к подобным "атакам", тело постарается запастись впрок на будущее. Поэтому если вы решили устроить себе разгрузочный день, а чувство голода вас не покидает, знайте - такой день только усугубит ситуацию и оздоровительным не будет.



⠀Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Кстати, есть еще одна тонкость: прием пищи следует прекращать сразу, как только голод утолен. Доедать до последней крошки, не нужно, даже если "все оплачено".

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