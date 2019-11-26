Секрети ідеального сніданку: дієтолог поділилася важливими зауваженнями

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт вказала на нюанси першого прийому їжі за день

Правильний сніданок – це не тільки запорука гарного початку дня, але і стрункої фігури. Саме тому так важливо з толком організувати перший прийом їжі, а як це зробити і на що звернути увагу розповіла дієтолог Лора Філіппова, яка раніше навчила готувати "гарячі перекуси" для зимової пори року. Тепер же на сторінці Instagram вона поділилася правилами приготування смачного і здорового першого за день прийому їжі.

Експерт перерахувала складові ідеального сніданку. Вона вказала, на які важливі моменти слід звернути увагу.

Топ основних правил ідеального сніданку:

калорійний - нам потрібна енергія вранці!

але, калорії – корисні, "порожні" калорії надовго вас не наситять і ви будете знову хотіти їсти.

ситість на 3-4 години. Якщо ви любите вівсянку, але через годину вже голодні, додайте до неї овочі, зелені, трохи білка або ягоди, горіхи. Нас насичує білок і жир.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Маленький і легкий сніданок може провокувати переїдання у другій половині дня. Щільний сніданок набагато краще і корисніше, ніж щільна вечеря. Быльша частина калорій - в першу половину дня.

Ідеальна схема: каша з цільного зерна + овочі, зелень (або ягоди, фрукти) + корисні жири (масло, горіхи, авокадо) + трохи білка (яйце, риба, сир, легке м'ясо, сир).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Попутно дієтолог поділилася рецептом смачного і ситного сніданку – ледачі вареники.

Знадобиться:

пачка сиру 5% жирності

1 яйце

2 ч. л. цукру

2-3 ст. л. борошна семола або манка з твердих сортів пшениці

дрібка солі

цільнозернове борошно для обвалювання вареників

сметана, ягоди, фрукти - для подачі

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Спосіб приготування:

Яйце збиваємо з цукром і дрібкою солі. Цукор можна частково замінити на ванільний.

Додаємо сир і добре вимішуємо до однорідної маси.

Додаємо семолу або манку, залишаємо на 10-15 хв.

Присипаємо руки цільнозерновий борошном, формуємо з сирної маси "ковбаску" і ріжемо її на шматочки.

У киплячу підсолену воду акуратно опускаємо вареники, перемішуємо (краще це робити ложкою-дуршлаком).

Як тільки вареники спливли, варіть їх ще 2-3 хвилини.

Подавати з вершковим маслом або сметаною, з фруктами або ягодами.

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