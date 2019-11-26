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Секрети ідеального сніданку: дієтолог поділилася важливими зауваженнями

Lite » Їжа 26.11.2019 - 14:47
Секрети ідеального сніданку: дієтолог поділилася важливими зауваженнями
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт вказала на нюанси першого прийому їжі за день

Правильний сніданок – це не тільки запорука гарного початку дня, але і стрункої фігури. Саме тому так важливо з толком організувати перший прийом їжі, а як це зробити і на що звернути увагу розповіла дієтолог Лора Філіппова, яка раніше навчила готувати "гарячі перекуси" для зимової пори року. Тепер же на сторінці Instagram вона поділилася правилами приготування смачного і здорового першого за день прийому їжі.

Експерт перерахувала складові ідеального сніданку. Вона вказала, на які важливі моменти слід звернути увагу.

Топ основних правил ідеального сніданку:

  • калорійний - нам потрібна енергія вранці!
  • але, калорії – корисні, "порожні" калорії надовго вас не наситять і ви будете знову хотіти їсти.
  • ситість на 3-4 години. Якщо ви любите вівсянку, але через годину вже голодні, додайте до неї овочі, зелені, трохи білка або ягоди, горіхи. Нас насичує білок і жир.

Секрети ідеального сніданку: дієтолог поділилася важливими зауваженнями

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Маленький і легкий сніданок може провокувати переїдання у другій половині дня. Щільний сніданок набагато краще і корисніше, ніж щільна вечеря. Быльша частина калорій - в першу половину дня.

Ідеальна схема: каша з цільного зерна + овочі, зелень (або ягоди, фрукти) + корисні жири (масло, горіхи, авокадо) + трохи білка (яйце, риба, сир, легке м'ясо, сир).

Секрети ідеального сніданку: дієтолог поділилася важливими зауваженнями

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Попутно дієтолог поділилася рецептом смачного і ситного сніданку – ледачі вареники.

Знадобиться:

  • пачка сиру 5% жирності
  • 1 яйце
  • 2 ч. л. цукру
  • 2-3 ст. л. борошна семола або манка з твердих сортів пшениці
  • дрібка солі
  • цільнозернове борошно для обвалювання вареників
  • сметана, ягоди, фрукти - для подачі

Секрети ідеального сніданку: дієтолог поділилася важливими зауваженнями

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Спосіб приготування:

  • Яйце збиваємо з цукром і дрібкою солі. Цукор можна частково замінити на ванільний.
  • Додаємо сир і добре вимішуємо до однорідної маси.
  • Додаємо семолу або манку, залишаємо на 10-15 хв.
  • Присипаємо руки цільнозерновий борошном, формуємо з сирної маси "ковбаску" і ріжемо її на шматочки.
  • У киплячу підсолену воду акуратно опускаємо вареники, перемішуємо (краще це робити ложкою-дуршлаком).
  • Як тільки вареники спливли, варіть їх ще 2-3 хвилини.
  • Подавати з вершковим маслом або сметаною, з фруктами або ягодами.

Нагадаємо, що дієтолог Ольга Шаевская назвала головні міфи про дієти.

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