Секрети ідеального сніданку: дієтолог поділилася важливими зауваженнями

Експерт вказала на нюанси першого прийому їжі за день
Правильний сніданок – це не тільки запорука гарного початку дня, але і стрункої фігури. Саме тому так важливо з толком організувати перший прийом їжі, а як це зробити і на що звернути увагу розповіла дієтолог Лора Філіппова, яка раніше навчила готувати "гарячі перекуси" для зимової пори року. Тепер же на сторінці Instagram вона поділилася правилами приготування смачного і здорового першого за день прийому їжі.
Експерт перерахувала складові ідеального сніданку. Вона вказала, на які важливі моменти слід звернути увагу.
Топ основних правил ідеального сніданку:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Маленький і легкий сніданок може провокувати переїдання у другій половині дня. Щільний сніданок набагато краще і корисніше, ніж щільна вечеря. Быльша частина калорій - в першу половину дня.
Ідеальна схема: каша з цільного зерна + овочі, зелень (або ягоди, фрукти) + корисні жири (масло, горіхи, авокадо) + трохи білка (яйце, риба, сир, легке м'ясо, сир).
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Попутно дієтолог поділилася рецептом смачного і ситного сніданку – ледачі вареники.
Знадобиться:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Спосіб приготування:
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