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Чому вага повертається: топ-6 міфів про дієти

Lite » Краса 25.11.2019 - 15:31
Чому вага повертається: топ-6 міфів про дієти
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розвінчала популярні міфи про схуднення

Кожна жінка хоча б раз у житті сиділа на дієті. Однак після її закінчення скинуті кілограми все одно повертаються. Чому це відбувається? Практикуючий дієтолог Ольга Шаевская розібрала на своїй сторінці в Instagram основні міфи про дієти і схуднення, які заважають вам зберегти бажану вагу і фігуру.

Міф 1. На самостійно підібраній дієти можна скинути всі зайві кілограми назавжди.

Насправді дієта, яку ми призначаємо собі самі, що передбачає тимчасове зменшення у вазі. До прикладу, якщо ви любите солодке, смажене і борошняне і різко відмовляєтеся від них під час дієти, ви худнете. Однак згодом ці продукти знову з'являються у вашому раціоні. І скинуті кілограми повернуться, ще й з запасом.

Міф 2. Чим жорсткіше дієта, тим кращий результат.

З точки зору тимчасового схуднення, це працює, але жорстка дієта уповільнює обмін речовин. Як тільки ви повертаєтеся до нормального харчування, тіло починає запасати жир.

Прикладом жорсткої дієти є монодієта. Наприклад, ви протягом усього тижня харчувалися тільки яблуками. Однак після такої дієти вас чекає харчової зрив, і, як наслідок, плюс 6 кг.

Чому вага повертається: топ-6 міфів про дієти

Ілюстративне фото (pexels.com)

Міф 3. Дієта з ім'ям її автора - найбільша довіра.

Такі дієти дійсно сприяють схудненню, але часто вони є незбалансованими і шкодять здоров'ю.

Міф 4. Чорний хліб корисніший і дієтичніший, ніж білий.

Тут варто аналізувати склад хліба. У складі на першому місці не повинно бути борошна вищого сорту. Тут може бути цільнозернове, житнє борошно або борошно з висівками. Потрібно також звертати увагу на текстуру хліба - вона повинна бути щільною. Якщо ж текстура хліба дуже пухка, це означає, що в його складі багато домішок і розпушувач.

Чому вага повертається: топ-6 міфів про дієти

Ілюстративне фото (pexels.com)

Міф 5. Молочна продукція корисна, коли вона знежирена.

Це неправда, адже молочний жир у невеликій кількості дуже корисний для нашого організму є природним консервантом. Якщо його прибрати, то потрібно додавати штучний консервант, щоб збільшити термін придатності.Вибирайте молочні продукти середньої жирності

Міф 6. Макарони не є продуктом здорового харчування.

Макарони швидкого приготування дійсно шкідливі, але макарони з твердих сортів пшениці - корисний вуглевод. Ви спокійно можете їх є 1-2 рази на тиждень.

Чому вага повертається: топ-6 міфів про дієти

Ілюстративне фото (pexels.com)

"Щоб дієта працювала постійно, вона повинна стати способом життя. Назва такої дієти - правильне харчування", - підсумувала експерт.

Нагадаємо, що дієтолог Надія Пахирко надала інструкцію всім бажаючим схуднути уві сні.

Топ-8 міфів про схуднення: дієтолог розвінчала часті помилки Беремо на замітку: "дієтичні" продукти, які заважають худнути
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