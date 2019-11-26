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Секреты идеального завтрака: диетолог поделилась важными замечаниями

Lite » Еда 26.11.2019 - 14:47
Секреты идеального завтрака: диетолог поделилась важными замечаниями
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт указала на нюансы первого приема пищи за день

Правильный завтрак – это не только залог хорошего начала дня, но и стройной фигуры. Именно поэтому так важно с толком организовать первый прием пищи, а как это сделать и на что обратить внимание рассказала диетолог Лора Филиппова, которая ранее научила готовить "горячие перекусы" для зимнего времени года. Теперь же на странице в Instagram она поделилась правилами приготовления сытного и здорового первого за день приема пищи.

Эксперт перечислила составляющие идеального завтрака. Она указала, на какие важные моменты следует обратить внимание.

Топ основных правил идеального завтрака:

  • калорийный - нам нужна энергия утром!
  • но, калории – полезные, "пустые" калории надолго вас не насытят и вы будете снова хотеть есть.
  • сытость на 3-4 часа. Если вы любите овсянку, но через час уже голодны, добавьте к ней овощи, зелени, немного белка или ягоды, орехи. Нас насыщает белок и жир.

Секреты идеального завтрака: диетолог поделилась важными замечаниями

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Маленький и легкий завтрак может провоцировать переедание во второй половине дня. Плотный завтрак намного лучше и полезнее, чем плотный ужин. Большая часть калорий - в первую половину дня.

Идеальная схема: каша из цельного зерна + овощи, зелень (или ягоды, фрукты) + полезные жиры (масло, орехи, авокадо) + немного белка (яйцо, рыба, сыр, легкое мясо, творог).

Секреты идеального завтрака: диетолог поделилась важными замечаниями

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Попутно диетолог поделилась рецептом вкусного и сытного завтрака – ленивые вареники.

Понадобится:

  • пачка творога 5% жирности
  • 1 яйцо
  • 2 ч. л. сахара
  • 2-3 ст. л. муки семола или манка из твердых сортов пшеницы
  • щепотка соли
  • цельнозерновая мука для обваливания вареников
  • сметана, ягоды, фрукты - для подачи

Секреты идеального завтрака: диетолог поделилась важными замечаниями

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Способ приготовления:

  • Яйцо взбиваем с сахаром и щепоткой соли. Сахар можно частично заменить на ванильный.
  • Добавляем творог и хорошо вымешиваем до однородной массы.
  • Добавляем семолу или манку, оставляем на 10-15 мин.
  • Присыпаем руки цельнозерновой мукой, формируем из творожной массы "колбаску" и режем ее на кусочки.
  • В кипящую подсоленную воду аккуратно опускаем вареники, перемешиваем (лучше это делать ложкой-дуршлаком).
  • Как только вареники всплыли, варите их еще 2-3 минуты.
  • Подавать со сливочным маслом или сметаной, с фруктами или ягодами.

Напомним, что диетолог Ольга Шаевская назвала главные заблуждения о диетах.

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