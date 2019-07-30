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Замість ролів і чізкейку: дієтолог назвала здорові альтернативи популярних страв

Lite » Їжа 30.07.2019 - 08:45
Замість ролів і чізкейку: дієтолог назвала здорові альтернативи популярних страв
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, чим замінити улюблені багатьма продукти

Професійний дієтолог Альбіна Комісарова переконана, що смачні, але далеко не корисні продукти з ресторанного меню і популярні нездорові страви можна замінити здоровою альтернативою. За її словами, смакові якості від цього не потрадают, а фігура і самопочуття тільки виграють.

На insragram-сторінці вона перерахувала найпоширеніші страви і напої, а також розповіла, чим їх можна замінити. Здорові альтернативи допоможуть зменшити калорії, при цьому, не відмовляючись від улюблених продуктів.

Класичний чізкейк

Замість ролів і чізкейку: дієтолог назвала здорові альтернативи популярних страв

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дуже смачно, але досить жирно. Хороша сирна запіканка з гладкою текстурою і ягодами буде не гірше чізкейку.

Фруктові смузі

Замість ролів і чізкейку: дієтолог назвала здорові альтернативи популярних страв

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Має місце бути, якщо немає можливості поїсти, або потрібно швидко відновити сили, або ви/дитина по-іншому не їсте фрукти. Однак це все одно велика кількість фруктози разом. Замінюйте частина фруктів на овочі/зелень, вибирайте легку основу вода/кефір/нежирне молоко, робіть густий смузі, щоб зберегти цілісні шматочки.

Запечені роли і в клярі

Замість ролів і чізкейку: дієтолог назвала здорові альтернативи популярних страв

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Опустимо те, що в рис додають цукор, але роли в клярі і з великою кількістю соусу і сиру - не найкращий варіант. А ось роли з водоростями, овочами і рибою - відмінний варіант повноцінного прийому їжі.

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