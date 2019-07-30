Замість ролів і чізкейку: дієтолог назвала здорові альтернативи популярних страв

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, чим замінити улюблені багатьма продукти

Професійний дієтолог Альбіна Комісарова переконана, що смачні, але далеко не корисні продукти з ресторанного меню і популярні нездорові страви можна замінити здоровою альтернативою. За її словами, смакові якості від цього не потрадают, а фігура і самопочуття тільки виграють.

На insragram-сторінці вона перерахувала найпоширеніші страви і напої, а також розповіла, чим їх можна замінити. Здорові альтернативи допоможуть зменшити калорії, при цьому, не відмовляючись від улюблених продуктів.

Класичний чізкейк

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Дуже смачно, але досить жирно. Хороша сирна запіканка з гладкою текстурою і ягодами буде не гірше чізкейку.

Фруктові смузі

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Має місце бути, якщо немає можливості поїсти, або потрібно швидко відновити сили, або ви/дитина по-іншому не їсте фрукти. Однак це все одно велика кількість фруктози разом. Замінюйте частина фруктів на овочі/зелень, вибирайте легку основу вода/кефір/нежирне молоко, робіть густий смузі, щоб зберегти цілісні шматочки.

Запечені роли і в клярі

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Опустимо те, що в рис додають цукор, але роли в клярі і з великою кількістю соусу і сиру - не найкращий варіант. А ось роли з водоростями, овочами і рибою - відмінний варіант повноцінного прийому їжі.

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