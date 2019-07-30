Вместо роллов и чизкейка: диетолог назвала здоровые альтернативы популярных блюд

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала, чем заменить любимые многими продукты

Профессиональный диетолог Альбина Комиссарова убеждена, что вкусные, но далеко не полезные продукты из ресторанного меню и популярные нездоровые блюда можно заменить здоровой альтернативой. По ее словам, вкусовые качества от этого не потрадают, а фигура и самочувствие только выиграют.

На insragram-страничке она перечислила самые распространенные блюда и напитки, а также рассказала, чем их можно заменить. Здоровые альтернативы помогут уменьшить калории, при этом, не отказываясь от любимых продуктов.

Классический чизкейк

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Очень вкусно, но довольно жирно. Хорошая творожная запеканка с гладкой текстурой и ягодами будет не хуже чизкейка.

Фруктовые смузи

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Имеет место быть, если нет возможности поесть, либо нужно быстро восстановить силы, либо вы/ребёнок по-другому не едите фрукты. Однако это все равно большое количество фруктозы разом. Заменяйте часть фруктов на овощи/зелень, выбирайте лёгкую основу вода/кефир/нежирное молоко, делайте густой смузи, чтобы сохранить цельные кусочки.

Запеченные роллы и в кляре

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Опустим то, что в рис добавляют сахар, но роллы в кляре и с большим количеством соуса или сыра - не самый лучший вариант. А вот роллы с водорослями, овощами и рыбой - отличный вариант полноценного приема пищи.

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