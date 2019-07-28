Як почати худнути, якщо у вас звірячий апетит: 7 простих кроків

Ілюстративне фото (pexels.com)

Поради для тих, у кого харчова залежність від смачненького

Всі знають, що для того, щоб схуднути - треба менше їсти. Проте деяким людям зробити це складніше інших, адже вони весь час хочуть їсти і не уявляють своє життя без чого-небудь смачненького. Спеціально для таких дієтолог Катерина Кабашна склала своєрідну "інструкцію для ненажер", яка допоможе все ж почати скидати вагу. Есперт поділилася порадами на своїй сторінці в Instagram.

Отже, щоб почати худнути, вам слід виконати наступні 7 кроків:

1. Заспокоїтися, зняти стрес і прийняти факт, що ти ненажера/залежна людина⠀

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Всі ми, ненажери - їжоголики і смачно-нарки і...це не кінець! Тому що будь-яка залежність - підвладна нам, якщо ми усвідомлюємо, що потрапили в її підступні лапи. Так, це сумно! І вже є наслідки у вигляді зайвої ваги, але це те, що ви можете змінити САМОСТІЙНО! Адже це не відрізана нога, чи не так?⠀

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Тому почніть з усвідомлення: так, я не можу зупинитися! Але я хочу повноцінно жити. Це те, з чого треба почати в першу чергу.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

2. Перестати худнути, а просто спробувати (тільки один день/24 години)⠀

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Так! З цієї хвилини ми не будемо більше худнути (також, як і гризти себе за похибки, а потім втішати новою, часто навіть непоєднуваною (лише б багато!), їжею). Скажи собі: я просто спробую!

3. Розібратися, що означає їсти менше

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Я використовую спрощені калорії (ліміт можна порахувати на різних сайтах - калькуляторах основного обміну речовин). Але якщо вага за 100 кілограмів, почніть з 3000 (щотижня знижуйте на 300), повірте, для початку вистачить і цього (і їжі - багато).

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4. Пити багато води/гарячого чаю/бульйону⠀

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Рідина відмінно заглушає к апетит.



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Ілюстративне фото (pexels.com)

5. Їсти по таймеру⠀

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Ненажері на перших порах жувати хочеться постійно! І жуйте собі на здоров'я, але... по годинах (мінімум 2 години між їжею). Так буде легше і вам, і шлунок швидше перестане просити "дай і багато!"⠀



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Ілюстративне фото (pexels.com)

6. Залишати смачне на ранок і...⠀

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обов'язково з'їдати! Навіть якщо потім "переберете", ввечері можна догнатися білком: яйця, м'ясо, гриби (навіть понад норму). Як мінімум, вага втримається.⠀

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7. Не заглядати в майбутнє, жити одним днем⠀

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Особливо, якщо потрібно скидати багато! Пам'ятайте про мистецтво маленьких кроків? І знайте, що зараз складно, тому що відбувається ломка. Так, як у справжніх наркоманів. Через 2-3 тижні стане ЗНАЧНО ЛЕГШЕ (повірте ненажері з 20-ти річним стажем). Головне - просто почати.

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