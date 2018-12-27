Просто смакота: закуска з телятиною і кедровими горіхами від дієтолога
Фото: закуска з телятиною і кедровими горіхами (facebook.com/svetlanafus)
Світлана Фус поділилася рецептом смачної і дієтичної страви
Відомий дієтолог Світлана Фус поділилася рецептом оригінальної закуски з телятиною і кедровими горіхами в тісті філо. Рецепт страви вона опублікувала на сторінці в Facebook.
Тісто філо – це дуже тонке, завтовшки з аркуш цигаркового паперу, прісне тісто. Його часто використовують для приготування страв грецької, турецької і середземноморської кухні. Воно містить мінімальну кількість жиру у порівнянні з іншими видами тіста. Фахівець зазначила, що, при необхідності, тісто філо можна замінити квадратним листом лаваша.
Склад:
- тісто філо - 150 г
- фарш з телятини (яловичини) - 200 г
- масло оливкове - 2 ст. л.
- яйце куряче - 1 шт.
- цибуля ріпчаста - 1 шт.
- горіх кедровий - 10 г
- кориця і імбир на кінчику ножа
- сіль - за смаком
- перець свіжозмелену - за смаком
- зелень кінзи і петрушки - за смаком
Спосіб приготування:
- Дрібно наріжте цибулю і притоміть її до м'якості в сотейнику з використанням 1 ст. л. оливкової олії. Дрібно наріжте зелень.
- Додайте м'ясо, горіхи, спеції. Готуйте, розминаючи м'ясо виделкою, поки воно не змінить колір. Додайте подрібнену зелень і збите яйце. Готуйте на слабкому вогні 2 хв, постійно помішуючи, поки яйце не придбає кремову консистенцію. Посоліть і поперчіть, дайте начиці охолонути.
- Спеціальними ножицями розріжте листи філо разом на 3 смужки розміром близько 15х30 см, і складіть всі стопки в одну, щоб тісто не підсохло. Змастіть верхній шар оливковою олією або накрийте вологим рушником.
- Викладіть 1 ст. л. начинки вздовж одного з коротких кінців, на відстані приблизно 2 см від всіх трьох ближніх країв. Зверніть як сицигарку: підігніть довгі краю приблизно на середині скручування, щоб начинка не випадала. Продовжуючи згортати, дайте краях розвернутися. Змастіть "трубочки" оливковою олією.
- Розігрійте духовку до 180°С. На змащеному олією деку розкладіть "цигарки" і запікайте близько 25 хв до золотистого кольору.
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