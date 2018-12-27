Просто смакота: закуска з телятиною і кедровими горіхами від дієтолога

Фото: закуска з телятиною і кедровими горіхами (facebook.com/svetlanafus)

Світлана Фус поділилася рецептом смачної і дієтичної страви

Відомий дієтолог Світлана Фус поділилася рецептом оригінальної закуски з телятиною і кедровими горіхами в тісті філо. Рецепт страви вона опублікувала на сторінці в Facebook.

Тісто філо – це дуже тонке, завтовшки з аркуш цигаркового паперу, прісне тісто. Його часто використовують для приготування страв грецької, турецької і середземноморської кухні. Воно містить мінімальну кількість жиру у порівнянні з іншими видами тіста. Фахівець зазначила, що, при необхідності, тісто філо можна замінити квадратним листом лаваша.

Склад:

тісто філо - 150 г

фарш з телятини (яловичини) - 200 г

масло оливкове - 2 ст. л.

яйце куряче - 1 шт.

цибуля ріпчаста - 1 шт.

горіх кедровий - 10 г

кориця і імбир на кінчику ножа

сіль - за смаком

перець свіжозмелену - за смаком

зелень кінзи і петрушки - за смаком

Спосіб приготування:

Дрібно наріжте цибулю і притоміть її до м'якості в сотейнику з використанням 1 ст. л. оливкової олії. Дрібно наріжте зелень. Додайте м'ясо, горіхи, спеції. Готуйте, розминаючи м'ясо виделкою, поки воно не змінить колір. Додайте подрібнену зелень і збите яйце. Готуйте на слабкому вогні 2 хв, постійно помішуючи, поки яйце не придбає кремову консистенцію. Посоліть і поперчіть, дайте начиці охолонути. Спеціальними ножицями розріжте листи філо разом на 3 смужки розміром близько 15х30 см, і складіть всі стопки в одну, щоб тісто не підсохло. Змастіть верхній шар оливковою олією або накрийте вологим рушником. Викладіть 1 ст. л. начинки вздовж одного з коротких кінців, на відстані приблизно 2 см від всіх трьох ближніх країв. Зверніть як сицигарку: підігніть довгі краю приблизно на середині скручування, щоб начинка не випадала. Продовжуючи згортати, дайте краях розвернутися. Змастіть "трубочки" оливковою олією. Розігрійте духовку до 180°С. На змащеному олією деку розкладіть "цигарки" і запікайте близько 25 хв до золотистого кольору.

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