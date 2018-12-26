Праздник вкуса: куриные бедра с кремом из феты и моркови

Фото: куриные бедра с кремом из феты и моркови (instagram.com/kirilife_com)

Быстрое и аппетитное блюдо потребует минимума затрат времени, отметила фуд-блогер Татьяна Кирьянова

Простое и аппетитное блюдо на ужин, приготовление которого займет минимум времени и порадует гармоничным вкусом, станет настоящей находкой для тех, кто хочет побаловать себя и близких зимними вечерами. Фуд-блогер Татьяна Кирьянова поделилась в Instagram рецептом аппетитных куриных бедер с фетой, бэби-морковью и замороженной спаржей, который выручит тех, кто не хочет долго стоять у плиты, но любит вкусно поесть.

Она уверяет, что из минимума продуктов можно приготовить полноценный ужин без хлопот.

Ингредиенты:

куриные бедра — 4 шт

замороженная спаржа — пару стеблей

замороженная бэби-морковь — 80 г

сыр фета — 100 г

соевый соус – по вкусу

сливочное масло — 20 г

винный уксус — 1/2 ст.л.

оливковое масло — 2 ст.л.

соль, перец

Способ приготовления:

Куриные бедра помыть, посолить, поперчить по вкусу, а затем обжарить с двух сторон на оливковом масле, добавив немного соевого соуса. Содержимое сковородки не выливать, а оставить для дальнейших кулинарных процессов. Отварить замороженную бэби-морковь и обдать ее холодной водой. Соединить овощ с фетой. Посолить, поперчить по вкусу, добавить 1 ст. л. оливкового масла и винного уксуса. Фету и морковь пюрировать с помощью блендера. В сковороду, где готовилась курица, добавить сливочное масло, обжарить на нем замороженную спаржу в течение 2-3 мин. На тарелку вылить соус из моркови и феты, а сверху разместить куриные бедра и спаржу.

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