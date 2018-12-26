Праздник вкуса: куриные бедра с кремом из феты и моркови

Быстрое и аппетитное блюдо потребует минимума затрат времени, отметила фуд-блогер Татьяна Кирьянова
Простое и аппетитное блюдо на ужин, приготовление которого займет минимум времени и порадует гармоничным вкусом, станет настоящей находкой для тех, кто хочет побаловать себя и близких зимними вечерами. Фуд-блогер Татьяна Кирьянова поделилась в Instagram рецептом аппетитных куриных бедер с фетой, бэби-морковью и замороженной спаржей, который выручит тех, кто не хочет долго стоять у плиты, но любит вкусно поесть.
Она уверяет, что из минимума продуктов можно приготовить полноценный ужин без хлопот.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Ранее мы предлагали приготовить пряный рождественский клафути с вишней от шеф-повара Евгения Клопотенко, котрый станет украшением праздничного стола.
Также мы делились рецептом вкуснейших баклажанов с нутом, бэби-морковью, фенхелем, курагой и апельсинами, который подают с белой киноа от судьи шоу МастерШеф Татьяны Литвиновой.
Гостей гарантировано удивят на праздничном столе "суши-шуба" от телеведущей Лилии Ребрик. Она уверяет, что блюдо не навредит фигуре.