Просто объеденье: закуска с телятиной и кедровыми орехами от диетолога

Фото: закуска с телятиной и кедровыми орехами (facebook.com/svetlanafus)

Светлана Фус поделилась рецептом вкусного и диетического блюда

Известный диетолог Светлана Фус поделилась рецептом оригинальной закуски с телятиной и кедровыми орехами в тесте фило. Рецепт блюда она опубликовала на странице в Facebook.

Тесто фило – это очень тонкое, толщиной с лист папиросной бумаги, пресное тесто. Его часто используют для приготовления блюд греческой, турецкой и средиземноморской кухни. Оно содержит минимальное количество жира по сравнению с другими видами теста. Специалист отметила, что, при необходимости, тесто фило можно заменить квадратным листом лаваша.

Ингредиенты:

тесто фило - 150 г

фарш из телятины (говядины) - 200 г

масло оливковое - 2 ст.л.

яйцо куриное - 1 шт.

лук репчатый - 1 шт.

орех кедровый - 10 г

корица и имбирь - на кончике ножа

соль - по вкусу

перец свежесмолотый - по вкусу

зелень кинзы и петрушки - по вкусу

Способ приготовления:

Мелко нарежьте лук и притомите его до мягкости в сотейнике с использованием 1 ст. л. оливкового масла. Мелко нарежьте зелень. Добавьте мясо, орехи, специи. Готовьте, разминая мясо вилкой, пока оно не поменяет цвет. Добавьте измельченную зелень и взбитое яйцо. Готовьте на слабом огне 2 мин, постоянно помешивая, пока яйцо не приобретет кремовую консистенцию. Посолите и поперчите, поставьте начинку остывать. Специальными ножницами разрежьте листы фило вместе на 3 полоски размером около 15х30 см, и сложите все стопки в одну, чтобы тесто не подсохло. Смажьте верхний слой оливковым маслом или накройте влажным полотенцем. Выложите 1 ст. л. начинки вдоль одного из коротких концов, на расстоянии примерно 2 см от всех трех ближних краев. Сверните как сигару: подогните длинные края примерно на середине скручивания, чтобы начинка не выпадала. Продолжая сворачивать, дайте краям развернуться. Смажьте “трубочки” оливковым маслом. Разогрейте духовку до 180°С. На смазанном маслом противне разложите “сигары” и запекайте около 25 мин до золотистого цвета.

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