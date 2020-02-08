Правило виделки: дієтолог поділилася простим методом контролю харчування

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, як правильно організувати прийому їжі тим, хто худне

Усвідомлений підхід до раціон і прийому їжі – запорука здоров'я і стойности. Організувати трапезу так, щоб вона принесла користь може кожен, достатньо лише знати маленькі хитрощі, які допоможуть встати з-за столу без зайвих кіло на боках. Дієтолог Христина Лобановська, яка раніше перерахувала приховані і явні причини зайвої ваги, на сторінці в Instagram поділилася секретним методом, як не з'їсти зайвого за столом.

Як усвідомлено підходити до прийому їжі:

думати про їжу, а не про щось інше, в той час, коли їсте.

на час їжі прибрати подалі телефон, телевізор та інші гаджети, стрічку Инстаграмм та інші принади сучасного існування.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Правило виделки на столі:

поклали порцію їжі до рота за допомогою виделки - і відазу ж кладемо виделку на стіл;

починаємо активно пережовувати їжу до стану кашки;

поки жуємо, виделка лежить на столі (або на тарілці), сенс в тому, щоб не тримати виделку в руці під час прийому їжі, тим самим уникнути спокуси підчепити нею ще шматочок!

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Також експерт зазначає, що проблема зайвої ваги і схуднення турбує не тільки жінок, але і чоловіків. Вона розповіла, що бити тривогу представникам сильної половини людства варто тоді, коду окружність талії досягла 94 див. Все, що перевищує цю цифру, є абдомінальним ожирінням – надлишковим відкладенням жирової тканини в черевній порожнині.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Ось кілька порад, як впоратися з цією проблемою:

Мінімум цукру і солі, починаємо згадувати смак їжі без добавок, різні травки залишаємо.

Чоловікові необхідно м'ясо! Визначаємо розмір порції по долоні. Тільки не смажимо на сковорідці.

Вода: за 30 хвилин до кожного прийому їжі і через годину після.

Експерт не рекомендує самостійно переходити на строгу дієту. Така дієта – серйозний стрес для організму.

Нагадаємо, що нутриціолог Олена Кален розповіла, кому варто дотримуватися безглютенової дієти і чи треба це всім, хто худне.