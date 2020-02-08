Правило виделки: дієтолог поділилася простим методом контролю харчування

Експерт розповіла, як правильно організувати прийому їжі тим, хто худне
Усвідомлений підхід до раціон і прийому їжі – запорука здоров'я і стойности. Організувати трапезу так, щоб вона принесла користь може кожен, достатньо лише знати маленькі хитрощі, які допоможуть встати з-за столу без зайвих кіло на боках. Дієтолог Христина Лобановська, яка раніше перерахувала приховані і явні причини зайвої ваги, на сторінці в Instagram поділилася секретним методом, як не з'їсти зайвого за столом.
Як усвідомлено підходити до прийому їжі:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Правило виделки на столі:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Також експерт зазначає, що проблема зайвої ваги і схуднення турбує не тільки жінок, але і чоловіків. Вона розповіла, що бити тривогу представникам сильної половини людства варто тоді, коду окружність талії досягла 94 див. Все, що перевищує цю цифру, є абдомінальним ожирінням – надлишковим відкладенням жирової тканини в черевній порожнині.
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ось кілька порад, як впоратися з цією проблемою:
Нагадаємо, що нутриціолог Олена Кален розповіла, кому варто дотримуватися безглютенової дієти і чи треба це всім, хто худне.