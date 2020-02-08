ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Сухофрукти при схудненні: правила вживання від нутриціолога

Lite » Їжа 08.02.2020 - 08:37
Сухофрукти при схудненні: правила вживання від нутриціолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, скільки в цих продуктах калорій

Сухофрукти багато вважають корисним і безпечним для фігури перекусом і заміною солодкого, однак насправді в них чимало калорій. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розвінчала популярні міфи про цукор, поділилася у своєму Instagram рекомендаціями про те, як правильно вживати ці ласощі, якщо ви хочете схуднути.

Сухофрукти - це концентрована версія фруктів. Вони містять у 3-4 рази більше калорій і цукру, ніж їхні прабатьки фрукти. Наприклад, калорійність 100 грамів свіжого винограду 65 кал, а в 100 грам родзинок вже 264 кал.

Звідки ж беруться калорії в сухофруктах? Проста математика. При зневодненні фрукти втратили свою вагу. І 100 гр. винограду перетворилися в 30 гр. родзинок. А значить, що 100 гр. родзинок буде містити в 3 рази більше калорій, жирів і вуглеводів, ніж виноград.

Сухофрукти при схудненні: правила вживання від нутриціолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

Сушені фрукти дуже маленькі в обсягах. Тому великий ризик з'їсти зайвих калорій.

Сухофрукти містять високу концентрацію фруктози. А вона, як відомо, сприяє накопиченню в організмі зайвого жиру.

Сухофрукти майже не містять білка, який дає ситість. Тому, перекусивши сухофруктами, їсти захочеться дуже швидко.


У сухофруктів також є показник глікемічного індексу - швидкість, з якою вуглеводи потрапляють в кров. Судячи з цього показника, самими нешкідливими для фігури вважаються сушені яблука, чорнослив, курага, інжир.

Незважаючи на високий вміст цукру і калорій, сухофрукти дуже корисні.

Сухофрукти при схудненні: правила вживання від нутриціолога
Ілюстративне фото (pexels.com)

На жаль, придбати справжні сухофрукти в магазинах практично неможливо. Сучасні сухофрукти висушують дегидринизацией, після чого більша частина вітамінів втрачається. Нерідко їх обдають цукровим сиропом для поліпшення смакових якостей. Такі сухофрукти містять цукор не менше, ніж шоколадні цукерки.

Рекомендації нутриціолога:

  • ⠀Виключати сухофрукти з раціону не варто.
  • Вибирайте ті, що мають низький глікемічний індекс.
  • Прагніть купувати сухофрукти непромислового виготовлення.
  • Їжте їх у невеликій кількості разом з білковими продуктами.

Раніше дієтолог Надія Пахирко розповіла, як приборкати постійне відчуття голоду.

Які продукти допоможуть зберегти молодість: список нутрициолога Як зробити перекус максимально корисним для здоров'я і фігури: поради лікаря-гастроентеролога
Новини України здоровое питаниесхудненнядієтолог
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся