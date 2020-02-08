Сухофрукти при схудненні: правила вживання від нутриціолога

Ілюстративне фото (pexels.com)

Експерт розповіла, скільки в цих продуктах калорій

Сухофрукти багато вважають корисним і безпечним для фігури перекусом і заміною солодкого, однак насправді в них чимало калорій. Дієтолог-нутриціолог Надія Пахирко, яка раніше розвінчала популярні міфи про цукор, поділилася у своєму Instagram рекомендаціями про те, як правильно вживати ці ласощі, якщо ви хочете схуднути.

Сухофрукти - це концентрована версія фруктів. Вони містять у 3-4 рази більше калорій і цукру, ніж їхні прабатьки фрукти. Наприклад, калорійність 100 грамів свіжого винограду 65 кал, а в 100 грам родзинок вже 264 кал.

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Звідки ж беруться калорії в сухофруктах? Проста математика. При зневодненні фрукти втратили свою вагу. І 100 гр. винограду перетворилися в 30 гр. родзинок. А значить, що 100 гр. родзинок буде містити в 3 рази більше калорій, жирів і вуглеводів, ніж виноград.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

Сушені фрукти дуже маленькі в обсягах. Тому великий ризик з'їсти зайвих калорій.

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Сухофрукти містять високу концентрацію фруктози. А вона, як відомо, сприяє накопиченню в організмі зайвого жиру.

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Сухофрукти майже не містять білка, який дає ситість. Тому, перекусивши сухофруктами, їсти захочеться дуже швидко.

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У сухофруктів також є показник глікемічного індексу - швидкість, з якою вуглеводи потрапляють в кров. Судячи з цього показника, самими нешкідливими для фігури вважаються сушені яблука, чорнослив, курага, інжир.

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Незважаючи на високий вміст цукру і калорій, сухофрукти дуже корисні.



Ілюстративне фото (pexels.com)⠀

На жаль, придбати справжні сухофрукти в магазинах практично неможливо. Сучасні сухофрукти висушують дегидринизацией, після чого більша частина вітамінів втрачається. Нерідко їх обдають цукровим сиропом для поліпшення смакових якостей. Такі сухофрукти містять цукор не менше, ніж шоколадні цукерки.

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Рекомендації нутриціолога:

⠀Виключати сухофрукти з раціону не варто.

Вибирайте ті, що мають низький глікемічний індекс.

Прагніть купувати сухофрукти непромислового виготовлення.

Їжте їх у невеликій кількості разом з білковими продуктами.

Раніше дієтолог Надія Пахирко розповіла, як приборкати постійне відчуття голоду.