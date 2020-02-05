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Глютен та схуднення: чи варто дотримуватися безглютенової дієти тим, хто худне

Lite » Їжа 05.02.2020 - 08:37
Глютен та схуднення: чи варто дотримуватися безглютенової дієти тим, хто худне
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, що таке глютен і кому його варто обходити стороною

Не секрет, що для ефективного схуднення та утримання ваги варто приділяти увагу не тільки підрахунку калорій, але й грамотному складанню раціону з урахуванням його збалансованості. Білки, жири і вуглеводи повинні постійно бути присутнім на столі, і саме білкам вцьому списку виділяється особлива роль. Але не всі білки несуть тільки користь для організму. Один з них — глютен, за структурою це білкова молекула, яка міститься у багатьох злаках. Нутриціолог Олена Кален, яка назвала топ-5 продуктів, які не варто поєднувати при схудненні, на сторінці в Instagram розповіла про тонкощі вживання продуктів з глютеном.

Для того, щоб уявити що таке глютен, у нього є синонім "клейковина". Основні джерела — пшениця, жито, ячмінь. Завдяки йому борошно набуває еластичність, при змішуванні з водою глютен стає схожий на клей.

Глютен та схуднення: чи варто дотримуватися безглютенової дієти тим, хто худне
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

З глютеном тісно пов'язане таке захворювання, як "целіакія", коли в організмі не виробляється фермент, здатний розщеплювати глютен. При вживанні продуктів з глютеном у таких людей можуть виникати різні розлади травлення (діарея, здуття), які призводять до погіршення загального самопочуття та зовнішнього вигляду. Але для інших людей глютен не викликає таких змін.

При цьому продовжують дотримуватися аглютенової дієти і виключають продукти з глютеном: всі здобні продукти, макарони, жито, овес, ячмінь, соуси, ковбаси, солодощі, консерви, пиво, морозиво, йогурти.

Глютен та схуднення: чи варто дотримуватися безглютенової дієти тим, хто худне
⠀Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як видно з переліку, всі ці продукти досить калорійні і не тому, що містять глютен, а цукру і крохмалю. Також більшість цих продуктів містить барвники, хімічні добавки, ароматизатори, тому при їх виключення помітне поліпшення роботи всіх органів і загального стану організму.

Раніше дієтолог Лора Філіппова розповіла про негативні наслідки стрімкого схуднення.

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