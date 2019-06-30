Правила ідеального перекусу від дієтолога: чому віддати перевагу

Хаотичні і шкідливі перекуси – найлютіший ворог фігури. Саме так стверджує професійний дієтолог Алла Манайкина на своїй сторінці в Instagram. Для того, щоб рука машинально не тяглася до тістечок або бутерброда з шинкою під час чергового чаювання, варто пам'ятати про прості, але важливі правила, які допоможуть зробити проміжні прийоми їжі смачними і корисними.

Експерт навела приклади здорових перекусів, а також розповіла про тонкощі організації харчування протягом дня. Ось топ ідеальних перекусів від дієтолога.

Продукти багаті білками і корисними жирами:

Горіхи - незважаючи на те, що вони калорійні, використовувати їх в якості перекусу можна і потрібно, жменю горіхів (30 гр) не призведе до набору ваги, зате позбавить від голоду і змусить мозок працювати краще; якісні сири – відмінне джерело білка, кальцію та втамовують голод.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Продукти багаті клітковиною:

Фрукти - малокалорійні, смачні, в них багато найрізноманітніших вітамінів, антиоксидантів і клітковини, єдиний, мабуть, мінус – це вміст фруктози, тому їмо їх у помірній кількості. Якщо порівнювати сухофрукти зі свіжими фруктами, то перевагу слід віддавати свіжим. Так, в сухофруктах багато корисних речовин, але вкрай високий вміст цукрів. До того ж їх набагато легше з'їсти більше, ніж свіжих плодів. Смузі - ще один прекрасний варіант здорового перекусу.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Продукти багаті пробіотиками:

Натуральні не знежирені кисломолочні продукти (йогурт, сир, кефір) без підсолоджувачів, цукру та ароматизаторів – нормалізують травлення, багаті кальцієм, білком і особливо вітамінами А і D.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Добре підійдуть в якості перекусу всілякі бутерброди з цільнозернового хліба з овочами, зеленню, птицею/рибою, сиром та іншими корисними інгредієнтами.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Протягом дня у вас може бути два легких перекуси: найкращий час для першого перекусу приблизно через 3 години після сніданку, для другого – за 2-3 години до вечері. Саме таке розташування прийомів їжі дозволяє не відчувати голод протягом дня, крім того, ви не допустите зниження глюкози в крові нижче норми (стан гіпоглікемії: втома, слабкість, дратівливість) і не будете переїдати під час вечері.

Раніше професійний дієтолог Світлана Фус розповіла про зв'язок засмаги і вітаміну Д.

Нагадаємо, що дієтолог Ольга Усенко озвучила основні причини порушення обмінних процесів в організмі, що уповільнюють схуднення.

До речі, дієтолог Ганна Лисенко дала поради, як зробити ікри стрункими і позбутися від набряків.