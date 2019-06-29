Що впливає на обмін речовин та схуднення: дієтолог дала підказки

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, як поліпшити обмінні процеси в організмі

Не для кого не секрет, що обмінні процеси в організмі безпосередньо пов'язані з якістю і швидкістю схуднення. Чим вони краще, тим краще результат. Що ж впливає на їх прискорення і уповільнення? Про це на своїй сторінці в Instagram розповіла дієтолог Ольга Усенко.

Експерт перерахувала фактори, від яких залежить швидкість обмінних процесів в організмі.

М'язи

Чим більше м'язова маса, тим краща швидкість обмінних процесів. Не важливо, скільки ти важиш, в будь-якій вазі % жиру і м'язів може бути різний, як в позитивну сторону, так і в негативну. Якщо % жиру в тілі високий, то обмінні процеси будуть повільні.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вік

До 25 років організм почувається чудово і все відбувається швидше, а далі кожен рік відбувається уповільнення обмінних процесів на 1-2%, це відбувається через поступову втрату м'язової маси з віком. Тому потрібно займатися спортом у будь-якому віці, це буде впливати на швидкість обмінних процесів.

Сон

Правильний режим сну дасть можливість працювати гормональній системі правильно, за рахунок відновлення організму та відпочинку всіх систем організму, а це буде на користь обмінним процесам. 7-8 годин з 22-23 до 6-7-оптимально. Нічні зміни вбивають обмінні процеси.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Температура повітря

Якщо ви живете в теплому кліматі, на постійній основі, то організм не буде сповільнювати обмінні процеси при приході холоду, в теплих країнах легше тримати себе у формі.

Здоровий гормональний фон

Це запорука здоров'я всього, схуднення, швидкості обмінних процесів.

Стреси

Якщо це короткий стрес, то це може впливати або ніяк, або стимулювати роботу обмінних процесів. Хронічний стрес - це уповільнення обмінних процесів (сюди відносимо: депресії, переживання особистого характеру, невдоволення собою).

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Правильно підібраний раціон

Змін з правильним КБЖУ і правильним набором продуктів, буде впливати на хороші обмінні процеси. Дієти, розвантажувальні дні, детокси, фруктові дні - все це провокує уповільнення обмінних процесів.

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