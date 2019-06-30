Правила идеального перекуса от диетолога: чему отдать предпочтение

Беспорядочные и вредные перекусы – злейший враг фигуры. Именно так утверждает профессиональный диетолог Алла Манайкина на своей станице в Instagram. Для того, чтобы рука машинально не тянулась к пирожному или бутерброду с ветчиной во время очередного чаепития, стоит помнить о простых, но важных правилах, которые помогут сделать промежуточные приемы пищи вкусными и полезными.

Эксперт привела примеры здоровых перекусов, а также рассказала о тонкостях организации питания в течение дня. Вот топ идеальных перекусов от диетолога.

Продукты богатые белками и полезными жирами:

Орехи - несмотря на то, что они значительно калорийны, использовать их в качестве перекуса можно и нужно, горсть орехов (30 гр) не приведет к набору веса, зато избавит от голода и заставит мозг работать лучше; качественные сыры – отличный источник белка, кальция и отлично утоляют голод.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Продукты богатые клетчаткой:

Фрукты - малокалорийные, вкусные, в них много самых разнообразных витаминов, антиоксидантов и клетчатки, единственный, пожалуй, минус – это содержание фруктозы, поэтому едим их в умеренном количестве. Если сравнивать сухофрукты со свежими фруктами, то предпочтение следует отдавать свежим. Да, в сухофруктах много полезных веществ, но крайне высокое содержание сахаров. К тому же их намного легче съесть больше, чем свежих плодов. Смузи - еще один прекрасный вариант здорового перекуса.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Продукты богатые пробиотиками:

Натуральные не обезжиренные кисломолочные продукты (йогурт, творог, кефир) без подсластителей, сахара и ароматизаторов – нормализуют пищеварение, богаты кальцием, белком и особенно витаминами А и D.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Хорошо подойдут в качесве перекуса всевозможные бутерброды из цельнозернового хлеба с овощами, зеленью, птицей/рыбой, сыром и другими полезными ингредиентами.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

В течение дня у вас может быть два легких перекуса: наилучшее время для первого перекуса спустя примерно 3 часа после завтрака, для второго – за 2-3 часа до ужина. Именно такое расположение приемов пищи позволяет не ощущать чувство голода в течение дня, кроме того, вы не допустите снижения глюкозы в крови ниже нормы (состояние гипокликемии: усталость, слабость, раздражительность) и не будете переедать во время ужина.

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