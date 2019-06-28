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Як зменшити ікри і прибрати набряк з ніг: дієтолог поділилася важливими нюансами

Lite » Їжа 28.06.2019 - 15:12
Як зменшити ікри і прибрати набряк з ніг: дієтолог поділилася важливими нюансами
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, чому виникають набряки в литках

Стрункі ікри й ніжки – це мрія багатьох дівчат. Вони не з чуток знають, що схуднути в ногах дуже непросто, і слід пам'ятати, що винен в цьому може бути і підступний набряк. Про те, як від нього позбутися і чому він виникає, на сторінці в Instagram розповіла нутриціолог Ганна Лисенко.

За словами фахівця, жінки не завжди розуміють, де набряки, а де жир. В принципі, визначити це відразу вкрай непросто, адже надлишок рідини знаходиться там же, де і жир - під шкірою.

Коли ми говоримо про набряку, причин декілька: ваше харчування, водно-сольовий обмін, схильність до варикозу, характер праці (на ногах чи ні).

Як зменшити ікри і прибрати набряк з ніг: дієтолог поділилася важливими нюансами

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Харчування

Вуглеводи, що з'їдаються в надлишку, особливо швидкі, мають властивість не тільки запасатися у вигляді жирів в жирові клітини (адипоцити), але і зв'язувати воду. 1 г глікогену (компактна форма зберігання глюкози в м'язах і печінці) пов'язує 4 г води. Також вода запасається і під шкірою. Тому, якщо ви їсте на ніч вуглеводи - будьте готові до того, що в тканинах буде набряк. Хоч прихильники гнучкої дієти кричать, що можна їсти вуглеводи ввечері, і взагалі неважливо, з якого продукту вони взяті, факти говорять про зворотне. Просто перевірте на собі.

Як зменшити ікри і прибрати набряк з ніг: дієтолог поділилася важливими нюансами

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Водно-сольовий обмін

Чим більше ви п'єте, тим менше набряк тканин. Тому не варто обмежувати себе у воді, бажано пити 1,5-2 л води в день. При цьому прибирати сіль з раціону не потрібно. Бажано утриматися від солоної їжі ввечері, так як після того, як ви ляжете спати, ймовірність набряку буде вище. Молочні продукти в раціоні - тут "винен" гормон альдостерон, який регулює водно-сольовий обмін.

Як зменшити ікри і прибрати набряк з ніг: дієтолог поділилася важливими нюансами

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Схильність до варикозу

Це затримка рідини: погано працює відтік крові з ніг, теж саме відноситься до лімфі. Людям з роботою на ногах або частими перельотами бажано носити компресійні панчохи. ⠀

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