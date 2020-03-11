Повне очищення: дієтолог розкрила всю правду про детокс

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла про наслідки неправильного детоксу

Чистка, детокс або розвантажувальні дні для організму схожі на кнопку "перезавантаження", а багато тих, хто худне сприймають їх як додатковий спосіб швидко позбутися від зайвих кіло. Чи так це і чи варто вдаватися до такого способу скидання ваги? На ці питання відповіла дієтолог Наталія Макієнко, яка раніше назвала топ-3 помилки тих, хто худне, а тепер в Instagram розповіла про детокс і його "підводні камені".

Дні на воді або на соках, монодієти, навіть "овочеві дні" - це не про здоров'я і не про Детокс. Чому? Давайте на прикладах. Уявіть, що Ви затрималися на роботі допізна, складний період, ще й до дому їхати годину і більше... Втомилися, "доповзли" і лягли спати о 2.00-3.00...І тут...Будильник на 5.00! Вставайте, на пробіжку 10 км! Сьогодні День здоров'я, детокс після стресового дня!

⠀

Вам стане краще після цього? 2-3 години сну, 10 км пробіжка - "привіт" захворювання серцево-судинної системи, високий кортизол і зайва вага.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Чим це закінчиться? Хтось з'їдає коробку цукерок на ніч, хтось занедужує або отримує травму - у кожного організму свої способи захисту. А чому організм повинен радіти голодовкам? Це величезний стрес.

⠀

1. Буде вага меньше після дня на гречці? Буде.

2. Повернеться вага назад? Так, приведе ще "компанію". Пішов 1 кг, повернеться мінімум 1,5.

3. Чи це корисно? Ні!

Може Детокс бути корисним? - Так.

1. Справжній - тільки в стаціонарі, тривалість від 4 тижнів. Але корисно це тільки по серйозним показанням.

2."Побутовий" - називаємо Детокс, а по суті це легкий день для "перезавантаження організму". Якщо це продумана програма, в якій грамотно підібрані продукти і присутні всі групи, з переважанням відлужуючих.



⠀

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Як провести Детокс?

1. Нешкідливий, але не найефективніший варіант - пісний день. Але рослинний білок повинен бути присутнім, як і жири, вуглеводи, фрукти.

2. Замовити спец.програму в сервісі по доставці харчування. Але важливо вибирати, де замовити: продукти повинні поєднуватися, повинні бути присутні всі поживні речовини. В ідеалі - щоб склали меню персонально під Вас.

Раніше дієтолог Єва Шишова розповіла про тонкощі вживання солодощів в період схуднення.