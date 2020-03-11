Полное очищение: диетолог раскрыла всю правду о детоксе

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт рассказала о последствиях неправильного детокса

Чистка, детокс или разгрузочные дни являются для организма сродни кнопки "перезагрузка", а многие худеющие воспринимают их как дополнительный способ быстро избавиться от лишних кило. Так ли это и стоит ли прибегать к такому способу сброса веса? На эти вопросы ответила диетолог Наталья Макиенко, которая ранее назвала топ-3 ошибки худеющих, а теперь в Instagram рассказала о детоксе и его "подводных камнях".

Дни на воде или на соках, монодиеты, даже "овощные дни" - это не про здоровье и не про Детокс. Почему? Давайте на примерах. Представьте, Вы задержались на работе допоздна, сложный период, еще и до дома ехать час и больше... Устали, "доползли" и легли спать в 2.00-3.00...И тут...Будильник в 5.00! Вставайте, на пробежку 10 км! Сегодня День здоровья, детокс после стрессового дня!

⠀

Вам станет лучше после этого? 2-3 часа сна, 10 км пробежка - "привет" заболевания сердечно-сосудистой системы, высокий кортизол и лишний вес.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Чем это закончится? Кто-то съедает коробку конфет на ночь, кто-то заболевает или получает травму - у каждого организма свои способы защиты. А почему организм должен радоваться голодовкам? Это огромный стресс.

⠀

1. Будет отвес после дня на гречке? Будет.

2. Вернется вес обратно? Да, и приведет еще "компанию". Ушел 1 кг, вернется минимум 1,5.

3. Полезно ли это? Нет!

Может ли Детокс быть полезным? Да.

1. Настоящий - только в стационаре, продолжительность от 4 недель. Но полезно это только по серьезный показаниям.

2.”Бытовой” - называем Детоксом, а по сути это легкий день для "перезагрузки организма". Если это продуманная программа, в которой грамотно подобраны продукты и присутствуют все группы, с преобладанием ощелачиващих.



⠀

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Как провести Детокс?

1. Безобидный, но не самый эффективный вариант - постный день. Но растительный белок должен присутствовать, как и жиры, углеводы, фрукты.

2. Заказать спец.программу в сервисе по доставке питания. Но важно выбирать, где заказать: продукты должны сочетаться, должны присутствовать все питательные вещества. В идеале - чтобы составили меню персонально под Вас.

Ранее диетолог Ева Шишова рассказала о тонкостях употребления сладостей в период похудения.