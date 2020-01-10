Які продукти не варто їсти натщесерце: дієтолог поділилася корисним списком

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, що краще виключити з ранкового раціону

Правильний сніданок і грамотно складене ранкове меню – це не тільки запорука ситості, але і гарного самопочуття на весь день. Для цього варто враховувати особливості продуктів і точно знати, які з них можна їсти на голодний шлунок, а які – не варто. Дієтолог Ольга Усенко, яка поділилася азами правильного харчування для новачків, розповіла на сторінці Instagram, які страви варто виключити з ранку.

Все індивідуально, але якщо ви ще не знайшли свій ідеальний варіант сніданку, то потрібно спробувати виключити те, що точно не варто їсти вранці:

здоба з білої муки, зроблена на дріжджах - підвищує газоутворення і може дратувати стінки шлунка

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

цукор і солодощі - надмірне навантаження на підшлункову з самого ранку

йогурт - вранці натщесерце від нього буде менше користі через те, що соляна кислота не пропустить всі корисні бактерії

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

груші - вранці це дуже важка клітковина

помідори - можуть викликати підвищену кислотність і печію

цитрусові - теж підвищують кислотність і може бути реакція

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

спеції і прянощі

холодні напої - остуджують стінки шлунка і цим ускладнюють травлення, їжа в результаті перетравлюється довше.

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Але, в цілому, у кожного з нас буде свій список цих самих продуктів, які викликають:

дискомфорт

здуття

погане самопочуття

печію

біль

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