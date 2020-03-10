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Як їсти солодке і не поправитися: дієтолог назвала дві умови для ласунів

Lite » Їжа 10.03.2020 - 12:38
Як їсти солодке і не поправитися: дієтолог назвала дві умови для ласунів
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт пояснила, як не відмовлятися від солодощів без ризику для фігури

Тяга до солодкого в період схуднення не просто не стихає, а ставати ще сильнішими. Зміни раціону, режиму і системи харчування – своєрідний стрес для організму, а для ласунів і зовсім перевірка сили волі. Але є і хороші новини – відмовлятися від солодощів зовсім не обов'язково, достатньо виконати дві умови і спокійно їсти десерт. Дієтолог Єва Шишова, яка раніше навчила вибирати шоколад, розповіла в Instagram про основні правила вживання солодкого.

Якщо вам кажуть, що на якомусь методі схудення вам щось не можна, запам'ятайте – брешуть і нічого не розуміють в харчуванні.

Заборонити той чи інший продукт може тільки лікуючий лікар за показаннями аналізів, або при постановці діагнозу. Все, більше ніхто! Запам'ятайте це, будь ласка!

Як їсти солодке і не поправитися: дієтолог назвала дві умови для ласунів

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якщо ви прибираєте з раціону свій найулюбленіший продукт, рано чи пізно, це загрожує вам зривом. Зараз мова піде не про психологію харчування.

Солодке можна і навіть потрібно, якщо ви його любите, але дотримуючись 2 умов:

  1. Міра
  2. Якість

Міра — будь-яка не дуже корисна їжа повинна займати не більше 10-20 % вашого добового раціону, і, бажано, не кожен день.

Приклад: норма 1500 ккал - 10-20% це 150-300 ккал у добу (не кожен день).

Як їсти солодке і не поправитися: дієтолог назвала дві умови для ласунів

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Природно, чим менше калорій буде займати така їжа, тим краще і швидше буде йти процес до ідеального тіла, але якщо ви відчуваєте, що не можете продовжувати програму харчування без "улюбленої, шкідливої" їжі, то краще піти на такий компроміс.

Якість — ваше завдання, всі продукти, які викликають у вас сумніви (можна або не можна), замінити на більш корисні. Список корисних продуктів:

  • сухофрукти
  • фрукти
  • гіркий шоколад
  • зефір/пастила
  • мед/згущене молоко/низькокалорійний джем
  • домашні цукерки
  • домашні фруктово-йогуртові десерти
  • домашні фруктово-ягідні желе

Як їсти солодке і не поправитися: дієтолог назвала дві умови для ласунів

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Нагадаємо, що дієтолог Ольга Усенко перерахувала топ-10 можливих причин, які заважають Скинути зайву вагу.

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