Питний режим та схуднення: лайфхаки від дієтолога

Про користь води і необхідність дотримуватися питного режиму відомо всім. Правда, не у всіх виходить випивати достатню кількість рідини протягом дня, адже цей пункт дуже важливий при схудненні. Дієтолог Катерина Пятишина на сторінці в Instagram запевняє - пити більше води щодня простіше, ніж ви думаєте.

Експерт поділилася важливими лайфхаками, які допоможуть нормалізувати гідробаланс, скинути вагу, а також без зусиль отримати необхідну норму рідини.

Дієтолог привела два важливих факта про питний режим, від яких безпосередньо залежить здоров'я, самопочуття і зовнішній вигляд:

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

якщо ви на зниженні ваги, ідеально дотримуєтеся харчування, але не п'єте свою добову норму води - ви не схуднете!

якщо у вас проблеми з шлунково-кишковим трактом і ви не п'єте склянку води за 5 хвилин до їжі, проблеми з травленням не нормалізуються.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вода сама по собі не містить ніяких калорій і приносить багато користі:

Починайте день, випивши 2 склянки води. Зробіть це своїм ранковим ритуалом.⠀

Замість того, щоб прибрати в сторону порожній стакан, наповніть його водою і поставте поруч.

Пийте з красивих келихів, це дуже сексуально.

Якщо ви відчули, що ви голодні, хоча нещодавно поїли, випийте склянку води, так як почуття голоду може бути і, швидше за все, викликано зневодненням.

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Пийте воду замість кави, чаю, солодких газованих напоїв.

Носіть з собою невелику багаторазову пляшку з водою і пийте поки ви стоїте в черзі, в пробці або чекаєте ліфт, а краще піднімайтеся пішки.

Випивайте мінімум 2 літри в день.

Яку воду пити?

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якісну, сиру, чисту, фільтровану. Не пийте кип'ячену! Раніше пили, бо не було якісної води.

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