ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Що вживати у спеку: дієтолог склала перелік продуктів

Lite » Їжа 21.07.2019 - 08:45
Що вживати у спеку: дієтолог склала перелік продуктів
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт розповіла, як харчуватися в літню спеку

Коли на вулиці спекотно, а стовпчик термометра невпинно повзе вгору, в нашому організмі відбуваються зміни, пов'язані з процесами терморегуляції. В такий період хочеться пити більше рідини, щоб допомогти організму «охолонути», а на столі з'являються продукти, що допомагають втамувати спрагу. Яким з них віддати перевагу? На це запитання на сторінці в Instagram відповіла професійний дієтолог Світлана Фус.

Ідеальною їжею в спеку будуть кавуни і дині, вони втамовують спрагу краще, ніж будь-які "дієтичні" напої з підсолоджувачами. До того ж, ці продукти на 90-95% складаються з води, тому допомагають підтримувати водний баланс в організмі.

Відчутний охолоджуючий ефект роблять і всі листові овочі. Особливо корисні в спеку темно-зелені, салати з легкою гіркуватістю, а також петрушка і мангольд. Не варто забувати, що овочі та фрукти - відмінний джерело калію, який допомагає регулювати втрату рідини організмом через посилене потовиділення, що особливо актуально в теплу пору року.

Що вживати у спеку: дієтолог склала перелік продуктів

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Краще вживати в їжу цілі фрукти, а не робити з них фреші і соки. Якщо хочеться їх випити, то віддайте перевагу смузі, зберігши клітковину, вітаміни і мінерали, які йдуть з макухою.

Що вживати у спеку: дієтолог склала перелік продуктів

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт підкреслила, що більшість сирих овочів також містить високий відсоток води, тому їх необхідно їсти щоб уникнути зневоднення. Влітку обов'язково включіть в меню листовий салат, огірки, селеру, помідори.

Що вживати у спеку: дієтолог склала перелік продуктів

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Раніше дієтолог Лора Філіппова розповіла про продукт, замедляющем процеси старіння.

Нагадаємо, що експерт по правильному харчуванню Катя Медушкина розвіяла поширені міфи про роздільне харчування.

All inclusive на відпочинку: як не привезти зайві кіло з відпустки Чому не варто відмовлятися від сніданку: дієтолог дала вичерпне пояснення
Новини України дієтологправильное питание
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся