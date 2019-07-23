Питьевой режим и похудение: лайфхаки от диетолога

Эксперт поделилась рекомендациями, как пить больше воды
О пользе воды и необходимости соблюдать питьевой режим известно всем. Правда, не у всех получается выпивать достаточное колличество жидкостив течение дня, а ведь этот пункт очень важен при похудении. Диетолог Екатерина Пятышина на странице в Instagram уверяет - пить больше воды каждый день проще, чем вы думаете.
Эксперт поделилась важными лайфхаками, которые помогут нормализовать гидробаланс, сбросить вес, а также без труда получить необходимую норму жидкости.
Диетолог привела два важных факта о питьевом режиме, от которых напрямую зависит здоровье, самочувствие и внешний вид:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Вода сама по себе не содержит никаких калорий и приносит очень много пользы:
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Какую воду пить?
Иллюстративное фото (www.pexels.com)
Качественную сырую, чистую фильтрованную. Не пейте кипяченую! Раньше пили, потому что не было качественной воды.
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