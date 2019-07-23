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Питний режим та схуднення: лайфхаки від дієтолога

Lite » Їжа 23.07.2019 - 14:58
Питний режим та схуднення: лайфхаки від дієтолога
Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Експерт поділилася рекомендаціями, як пити більше води

Про користь води і необхідність дотримуватися питного режиму відомо всім. Правда, не у всіх виходить випивати достатню кількість рідини протягом дня, адже цей пункт дуже важливий при схудненні. Дієтолог Катерина Пятишина на сторінці в Instagram запевняє - пити більше води щодня простіше, ніж ви думаєте.

Експерт поділилася важливими лайфхаками, які допоможуть нормалізувати гідробаланс, скинути вагу, а також без зусиль отримати необхідну норму рідини.

Дієтолог привела два важливих факта про питний режим, від яких безпосередньо залежить здоров'я, самопочуття і зовнішній вигляд:

Питний режим та схуднення: лайфхаки від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • якщо ви на зниженні ваги, ідеально дотримуєтеся харчування, але не п'єте свою добову норму води - ви не схуднете!
  • якщо у вас проблеми з шлунково-кишковим трактом і ви не п'єте склянку води за 5 хвилин до їжі, проблеми з травленням не нормалізуються.

Питний режим та схуднення: лайфхаки від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Вода сама по собі не містить ніяких калорій і приносить багато користі:

  • Починайте день, випивши 2 склянки води. Зробіть це своїм ранковим ритуалом.⠀
  • Замість того, щоб прибрати в сторону порожній стакан, наповніть його водою і поставте поруч.
  • Пийте з красивих келихів, це дуже сексуально.
  • Якщо ви відчули, що ви голодні, хоча нещодавно поїли, випийте склянку води, так як почуття голоду може бути і, швидше за все, викликано зневодненням.

Питний режим та схуднення: лайфхаки від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

  • Пийте воду замість кави, чаю, солодких газованих напоїв.
  • Носіть з собою невелику багаторазову пляшку з водою і пийте поки ви стоїте в черзі, в пробці або чекаєте ліфт, а краще піднімайтеся пішки.
  • Випивайте мінімум 2 літри в день.

Яку воду пити?

Питний режим та схуднення: лайфхаки від дієтолога

Ілюстративне фото (www.pexels.com)

Якісну, сиру, чисту, фільтровану. Не пийте кип'ячену! Раніше пили, бо не було якісної води.

Нагадаємо, що експерт по схуднення Ірина Кайданович назвала топ-6 продуктів для очищення організму.

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