Питний режим та схуднення: лайфхаки від дієтолога

Експерт поділилася рекомендаціями, як пити більше води
Про користь води і необхідність дотримуватися питного режиму відомо всім. Правда, не у всіх виходить випивати достатню кількість рідини протягом дня, адже цей пункт дуже важливий при схудненні. Дієтолог Катерина Пятишина на сторінці в Instagram запевняє - пити більше води щодня простіше, ніж ви думаєте.
Експерт поділилася важливими лайфхаками, які допоможуть нормалізувати гідробаланс, скинути вагу, а також без зусиль отримати необхідну норму рідини.
Дієтолог привела два важливих факта про питний режим, від яких безпосередньо залежить здоров'я, самопочуття і зовнішній вигляд:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Вода сама по собі не містить ніяких калорій і приносить багато користі:
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Яку воду пити?
Ілюстративне фото (www.pexels.com)
Якісну, сиру, чисту, фільтровану. Не пийте кип'ячену! Раніше пили, бо не було якісної води.
Нагадаємо, що експерт по схуднення Ірина Кайданович назвала топ-6 продуктів для очищення організму.
Раніше дієтолог Світлана Фус озвучила список продуктів, які варто їсти у спеку.