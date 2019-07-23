Питьевой режим и похудение: лайфхаки от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт поделилась рекомендациями, как пить больше воды

О пользе воды и необходимости соблюдать питьевой режим известно всем. Правда, не у всех получается выпивать достаточное колличество жидкостив течение дня, а ведь этот пункт очень важен при похудении. Диетолог Екатерина Пятышина на странице в Instagram уверяет - пить больше воды каждый день проще, чем вы думаете.

Эксперт поделилась важными лайфхаками, которые помогут нормализовать гидробаланс, сбросить вес, а также без труда получить необходимую норму жидкости.

Диетолог привела два важных факта о питьевом режиме, от которых напрямую зависит здоровье, самочувствие и внешний вид:

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

если вы на снижении веса, все идеально соблюдаете по питанию, но не пьете свою суточную норму воды - вы не похудеете!

если у вас проблемы с желудно-кишечным трактом и вы не пьете стакан воды за 5 минут до еды, проблемы с пищеварением не нормализуются.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вода сама по себе не содержит никаких калорий и приносит очень много пользы:

Начинайте день, выпив 2 стакана воды. Сделайте это своим утренним ритуалом.⠀

Вместо того, чтобы убрать в сторону пустой стакан, наполните его водой и поставьте рядом.

Пейте из красивых бокалов, это очень сексуально.

Если вы почувствовали, что вы голодны, хотя недавно поели, выпейте стакан воды, так как чувство голода может быть и, скорее всего, вызвано обезвоживанием.

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Пейте воду вместо кофе, чая, сладких газированных напитков.

Носите с собой небольшую многоразовую бутылку с водой и пейте пока вы стоите в очереди, в пробке или ждете лифт, а лучше поднимайтесь пешком.

Выпивайте минимум 2 литра в день.

Какую воду пить?

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Качественную сырую, чистую фильтрованную. Не пейте кипяченую! Раньше пили, потому что не было качественной воды.

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