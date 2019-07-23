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Питьевой режим и похудение: лайфхаки от диетолога

Lite » Еда 23.07.2019 - 14:58
Питьевой режим и похудение: лайфхаки от диетолога
Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Эксперт поделилась рекомендациями, как пить больше воды

О пользе воды и необходимости соблюдать питьевой режим известно всем. Правда, не у всех получается выпивать достаточное колличество жидкостив течение дня, а ведь этот пункт очень важен при похудении. Диетолог Екатерина Пятышина на странице в Instagram уверяет - пить больше воды каждый день проще, чем вы думаете.

Эксперт поделилась важными лайфхаками, которые помогут нормализовать гидробаланс, сбросить вес, а также без труда получить необходимую норму жидкости.

Диетолог привела два важных факта о питьевом режиме, от которых напрямую зависит здоровье, самочувствие и внешний вид:

Питьевой режим и похудение: лайфхаки от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • если вы на снижении веса, все идеально соблюдаете по питанию, но не пьете свою суточную норму воды -  вы не похудеете!
  • если у вас проблемы с желудно-кишечным трактом и вы не пьете стакан воды за 5 минут до еды, проблемы с пищеварением не нормализуются.

Питьевой режим и похудение: лайфхаки от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Вода сама по себе не содержит никаких калорий и приносит очень много пользы:

  • Начинайте день, выпив 2 стакана воды. Сделайте это своим утренним ритуалом.⠀
  • Вместо того, чтобы убрать в сторону пустой стакан, наполните его водой и поставьте рядом.
  • Пейте из красивых бокалов, это очень сексуально.
  • Если вы почувствовали, что вы голодны, хотя недавно поели, выпейте стакан воды, так как чувство голода может быть и, скорее всего, вызвано обезвоживанием.

Питьевой режим и похудение: лайфхаки от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

  • Пейте воду вместо кофе, чая, сладких газированных напитков.
  • Носите с собой небольшую многоразовую бутылку с водой и пейте пока вы стоите в очереди, в пробке или ждете лифт, а лучше поднимайтесь пешком.
  • Выпивайте минимум 2 литра в день.

Какую воду пить?

Питьевой режим и похудение: лайфхаки от диетолога

Иллюстративное фото (www.pexels.com)

Качественную сырую, чистую фильтрованную. Не пейте кипяченую! Раньше пили, потому что не было качественной воды.

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